Feud S2 gaat over Charles en Diana

Vlak voor de première van het eerste seizoen van Feud, maakt zender FX ook het tweede seizoen concreet. De volgende reeks zal gaan over het hobbelige huwelijk tussen prins Charles en prinses Diana.

Bedenker Ryan Murphy ziet Feud , net als het eveneens van hem afkomstige American Horror Story , als een serie waarin elk seizoen een nieuw verhaal wordt verteld. Het tweede seizoen over het Britse koningskoppel zal wederom bestaan uit tien afleveringen en wordt door Murphy geschreven in samenwerking met Jon Robin Baitz ( Brothers & Sisters ). Wie Charles en Diana gaan spelen is nog niet bekend, maar FX strikte twee Oscarwinnaars voor het eerste seizoen, dus de lat ligt aardig hoog. De eerste reeks van Feud draait namelijk om de rivaliteit tussen actrices Bette Davis en Joan Crawford , die gespeeld worden door Susan Sarandon ( Thelma & Louise ) en Jessica Lange ( Tootsie ). Naast verder nog ook Alfred Molina als regisseur Robert Aldrich en Stanley Tucci als studiobaas Jack Warner, gaf Murphy nog bijrollen aan American Horror Story -veteranen Sarah Paulson en Kathy Bates.