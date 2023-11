Fellow Travelers S01E01: politieke thriller én aandoenlijk drama SkyShowtime , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime / Paramount+

Twee homoseksuele mannen moeten hun seksualiteit verbergen in de Verenigde Staten van de jaren 50. In 1986 blikken ze terug op een roerige tijd.

De Amerikaanse historische miniserie Fellow Travelers draait in een notendop om twee mannen die hun hele leven noodgedwongen in de kast moeten blijven zitten. Het verhaal begint in 1952: oorlogsveteraan Hawkins Fuller (Matt Bomer) maakt carrière in de landelijke Amerikaanse politiek in Washington. De ambitieuze jongeling staat op het punt om met senatorsdochter Lucy Smith (Allison Williams) te trouwen, maar spendeert zijn vrije tijd het liefst met mannen in donkere kamertjes. Tim Laughlin (Jonathan Bailey), die ook carrière maakt in de Amerikaanse hoofdstad, leert Fuller op een gegeven moment kennen. Dan blijkt een affaire voor het leven geboren.

De eerste aflevering speelt zich af in 1952 en 1986. In 1952 heerst senator Joseph McCarthy in de Amerikaanse senaat. McCarthy voert een schrikbewind, heeft het gemunt op communisten, en is van plan om alle ‘subversieve en afwijkende personen’ uit de Amerikaanse ambtenarij te gooien. Daarmee doelt hij ook op homoseksuelen. De carrières van Fuller en Laughlin lopen dus gevaar. Fuller wordt op een gegeven moment aangesproken door een collega die gechanteerd wordt; de man moet namen gaan noemen. Fuller weet nog wel iemand: de jongeman met wie hij enige tijd gelegen een onenightstand had. Voor hem zal een ontslag vast niet zo erg zijn.

© SkyShowtime / Paramount+

Bijna zonder scrupules gooit hij de jongen voor de bus, hoewel Fellow Travelers ook zeer invoelbaar maakt dat homoseksuele mannen soms geen keuze hadden. Die gedachte wordt onderschreven in een scène verderop in de aflevering wanneer Fuller in 1986, op bezoek in San Francisco, uit het raam kijkt: hij ziet een kleurrijke groep homo’s op straat en realiseert zich hoeveel er in 35 jaar tijd is veranderd. Niettemin spiegelt scenarist Ron Nyswaner (bekend van Philadelphia, 1993), die het boek van Thomas Mallon uit 2007 bewerkte, de kijker geen zwart-wit-wereld voor. Fuller is geslepen maar heeft ook een hart; Laughlin is homo maar zijn werkgever is homofoob.

© SkyShowtime / Paramount+

Bovenal leidt het feit dat de mannen voortdurend kunnen worden ontmaskerd ook tot een beklemmende sfeer. Fellow Travelers is in die zin een politieke thriller en een bij vlagen ontroerend drama over twee mannen die hun hele leven kampen met nijpende dilemma’s.