Fellow Travelers: politieke thrillerserie met Matt Bomer komt naar SkyShowtime

Het historische drama Fellow Travelers, dat eind deze maand in première gaat op de Amerikaanse zender Showtime, is bij ons in Nederland vanaf 19 november wekelijks te volgen bij SkyShowtime. De politieke thrillerserie draait om de riskante romance tussen de ambitieuze politicus Hawkins Fuller (Matt Bomer uit The Sinner) en zijn idealistische collega Tim Laughlin (Jonathan Bailey uit Broadchurch) in de jaren vijftig. In een tijdperk waarin de Amerikaanse overheid onder leiding van Joseph McCarthy (Chris Bauer) jacht maakt op 'queers and communists' proberen ze uit alle macht hun liefdesrelatie geheim te houden. Bijrollen zijn er voor Allison Williams (The Perfection), Jelani Alladin (Tick, Tick... Boom!) en Linus Roache (Homeland). De dramaserie werd bedacht door Ron Nyswaner (Philadelphia), die eerder werkte aan Homeland en Ray Donovan.