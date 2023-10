Feedback: Poolse misdaadserie verschijnt in november bij Netflix

Vanaf 15 november kun je bij Netflix kijken naar de Poolse misdaadthriller Feedback (of: Informacja zwrotna). De serie volgt de voormalige rock-muzikant Marcin (Arkadiusz Jakubik), die kampt met een alcoholverslaving en een geheugen dat hem regelmatig in de steek laat. Hij gaat in Warschau noodgedwongen op zoek naar zijn spoorloos verdwenen zoon, terwijl hij zich zijn laatste gesprek (en de daaropvolgende ruzie) met hem niet eens kan herinneren. Zijn zoektocht brengt hem ook naar duistere plekken in zijn eigen psyche, waarbij hij geconfronteerd wordt met het verleden. Feedback is een adaptatie van een roman van Jakub Żulczyk, dat door Kacper Wysocki (Klangor) voor televisie werd bewerkt. De regie was in handen van Leszek Dawid, bekend van de tevens op Netflix te bekijken Poolse misdaadserie The Woods.