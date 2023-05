Fear the Walking Dead S3 start op 4 juni • Nieuws • 04-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

AMC heeft premièredatum van het derde seizoen van Fear the Walking Dead onthuld. Op 4 juni wordt de spin-off weer hervat.

Fear the Walking Dead speelt zich net als The Walking Dead, waarvan het zevende seizoen afgelopen weekend ten einde kwam, af in een door zombies geteisterde wereld. Daarin volgen we een disfunctionele familie met aan het hoofd Kim Dickens (House of Cards) en Cliff Curtis (Training Day). Samen met hun twee (stief)kinderen proberen ze de apocalyps te overleven. In het derde seizoen maken ze kennis met een nieuwe familie, waarbij onder andere Dayton Callie aan de serie is toegevoegd als vast castlid. Callie en Dickens waren ooit vaste castleden van Deadwood en werden eerder al even herenigd in Sons of Anarchy. Andere nieuwe toevoegingen zijn Daniel Sharman (Teen Wolf), Sam Underwood (The Following) en Lisandra Tena (Chicago P.D.).

De première van het derde seizoen van Fear the Walking Dead is in Nederland tegelijk met de uitzending in Amerika te zien. Je zult dan wel in de nacht van 4 op 5 juni om 03:00 uur af moeten stemmen op AMC. Op maandagavond 5 juni volgt om 22:00 uur de herhaling.