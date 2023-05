Fear the Walking Dead S3 E01-02: onverschrokken van start • Serie , Recensie • 05-06-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Het derde seizoen Fear the Walking Dead start zo onverschrokken, dat het nieuwsgierig maakt naar de rest.

Waarschuwing: spoilers in de tweede helft!

De Familie Clark heeft een lange weg afgelegd sinds we hen aan de start van de zombieapocalyps leerden kennen. Madison (Kim Dickens), de decaan met een duister verleden, liet al snel zien dat ze in staat was harde keuzes te maken ten koste van anderen wanneer het gaat om de veiligheid van haar familie. Een pragmatische instelling waar haar vriend Travis (Cliff Curtis) in het begin veel moeite mee had. En ook haar dochter Alicia (Alycia Debnam-Carey) ontpopte zich van de stereotiepe verwende en verveelde tiener tot een vrouw die in crisissituaties haar mannetje staat (denk Sarah Connor aan het einde van The Terminator).

Voor zoon Nick (Frank Dillane) was de overstap naar de nieuwe status quo misschien wel het makkelijkst. De voormalige heroïnejunkie wist voor het einde der tijden al hoe het was om te leven buiten de maatschappij, waarin het ieder voor zich is en alleen korte termijndoelstellingen tellen.

Aan het begin van het derde seizoen komt het gezin eindelijk weer samen, nadat ze zijn opgepakt en vastgezet door een groep militairen geleid door Troy Otto (Daniel Sharman), een jongen met duidelijk een steekje los, en zijn stabielere broer Jake (Sam Underwood). De hereniging blijkt echter van korte duur.

‘What’s family now? Be brutal!’ vroeg een dokter in het eerste seizoen aan Liza, de ex van Travis en moeder van hun zoon Chris. Toen sloeg de vraag op wie Liza mee wilde nemen in de militaire helikopter, weg uit L.A., weg van de zombies. Want, wanneer puntje bij paaltje komt, wanneer mensen uit de dood herrijzen, wie redt je van het zinkende en door zombies geïnvesteerde schip? Je kind natuurlijk. Maar ook je ex? Zijn vriendin? Haar kinderen?

Het is een vraag die ook in de rest van de serie blijft terugkomen. Het is de reden waarom Travis in het tweede seizoen besloot zijn losgeslagen zoon te volgen en niet zijn aangetrouwde familie. Maar ook Madison doet vaak niet veel anders dan achter haar zorgenkindje aan te rennen, terwijl dochter Alicia er maar een beetje achteraan hobbelt. Dat is ook de reden dat ze de paden kruisen met Jake en Troy, en later met hun vader Jeremiah (Dayton Callie).

GROTE SPOILER VANAF HIER!

Het maakt de beslissing van Travis om zichzelf op te offeren niet minder schokkend of onverwacht, maar wel begrijpelijk. Hoeveel echte familie had hij na de dood van zijn ex in seizoen 1, en die van zijn zoon in seizoen 2 eigenlijk nog over? Hij had Liza beloofd dat hij hun zoon veilig zou houden, maar faalde daarin totaal.

‘Nadat hij Nick met zijn moeder had herenigd, was zijn rol eigenlijk uitgespeeld,’ vertelde showrunner Dave Erickson tijdens een Skype-interview vanuit Los Angeles. Toch zal zijn dood de rest van het seizoen resoneren. Hij was Madisons morele kompas, diegene die haar liet zien dat de beste keuze (voor jezelf, voor je familie) niet automatisch ook de juiste is.

Madison kan alle morele steun goed gebruiken wanneer ze terecht komt bij patriarch Jeremiah Otto en zijn clan. Het is geweldig om Dickens en Callie weer samen te zien na Deadwood (waar ze wél prima samen door één deur konden). Jeremiah en Madison zijn aan elkaar gewaagd, en lijken misschien ook wel meer op elkaar dan Maddy zou willen toegeven. Beiden zijn bereid te doen wat nodig is om hun gezin te beschermen, beiden hebben in Troy en Nick een zwart schaap in de familie. Al kan de oudere zoon Jake (de psychopathische tweeling in The Following) zich natuurlijk ook nog altijd tot een monster te ontwikkelen. ‘Je ziet een hoop door de vingers bij degenen die je liefhebt,’ observeert Jeremiah wanneer Madison hem wil vertellen wat voor gruwelijks Troy allemaal heeft uitgespookt. Die conclusie kan even goed op Nick en Madison slaan.

Het is een onverschrokken start van het derde seizoen, en maakt nieuwsgierig naar de rest. Dat is een sensatie die we lang niet hebben gehad.

Fear the Walking Dead S03, vanaf 5 juni op AMC.