Fear the Walking Dead krijgt vierde seizoen

Fear the Walking Dead is zeker van een vierde seizoen. De verlenging werd nog voor de aftrap van het derde seizoen aangekondigd.

Wel verandert er straks het een en ander achter de schermen. Showrunner Dave Erickson zal de productie gaan verlaten om nieuwe series te bedenken voor zender AMC. Andrew Chambliss en Ian Goldberg ( Once Upon a Time) zullen hem met ingang van het vierde seizoen vervangen. Daarnaast zal Scott M. Gimple, de showrunner van The Walking Dead, voor de vierde reeks aantreden als producent. Fear the Walking Dead speelt zich af in hetzelfde universum als The Walking Dead . De spin-off volgt een disfunctioneel gezin dat de zombie apocalypse probeert te overleven. De vader en moeder worden gespeeld door Kim Dickens (Deadwood) en Cliff Curtis (The Dark Horse).