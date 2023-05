Fear the Walking Dead S2/E8: Dead man walking. • 22-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Fear the Walking Dead, seizoen 2 – vanaf vandaag terug op AMC.

Het eerste seizoen van Fear the Walking Dead had – ondanks zijn inspiratieloze titel - één belangrijk voordeel op grote broer The Walking Dead. De laatste serie is een ver-van-je-bed show. De kans dat we ooit zullen moeten overleven in een wereld die wordt overspoeld door kannibalistische doden is – gelukkig – niet zo gek groot (behalve in de nieuwe attractie in Universal Studio’s). De wereld in FtWD , daarentegen, lijkt nog angstaanjagend veel op het onze.

Wat doe je wanneer de elektriciteit wegvalt, de alarmcentrales niet thuis geven en je buurman zijn vrouw en kinderen aanvalt? Wat doe je wanneer je je realiseert dat er nooit meer hulp komt?

Seizoen 2 betreedt de meer gebaande paden. Oké, het vervoer is anders (een luxejacht), maar de doelstelling is dezelfde als die van Rick en kompanen uit The Walking Dead : het zoeken naar een sanctuary , naar een vrijplaats. De eerste echte stop in Baja doet zelfs een beetje denken aan Hershels boerderij, al ziet matriarch Celia de wandelende doden niet als een ziekte maar als een natuurlijke volgende stap – een stap waarmee ze ongelovigen best een handje wil helpen.

Qua beelden weet het tweede seizoen nog wel te verrassen (denk aan de doden die uit de zee herrijzen, of het totaal verlaten vluchtelingenkamp). Maar de personages blijven achter. Geliefden Travis (Cliff Curtis) en Madison (Kim Dickens) zijn de gedoodverfde helden, zakenman Strand (Colman Domingo) en overlever-met-grote-O Alex (Michelle Ang) bieden perspectieven, maar er mist nog een Daryl, een Carol of een Michonne.

De makers zelf hebben al hun geld gezet op Madisons zoon Nick (Frank Dillane). De reden? Nick is een ex-junkie en kan zich daarom prima inleven in de onstilbare honger van de ondoden. ‘Ik voelde me altijd verloren in deze wereld,’ vertrouwde hij z’n moeder aan het einde van seizoen 1 toe. Nu de doden de aarde bevolken, heeft Nick een streepje voor.

En dus gaat Nick niet mee met zijn moeder en zus, wanneer Celia’s niet zo vrije vrijplaats tot aan de grond is afgebrand. In de première van de tweede helft van het tweede seizoen banjert hij op z’n gemak door de Mexicaanse wildernis, als een Christopher McCandless uit Into the Wild , maar dan tijdens de Zombie Apocalyps.

Toegegeven, Nick heeft meer te vrezen van de levenden. Hij raakt zijn overlevingskit kwijt aan een hysterische moeder, wordt beschoten door drie Mexicaanse bendeleden en aangevallen door een wilde hond (nog zo’n mooi plaatje: een zombie-honden-gevecht!). Maar zijn interacties met de doden beginnen wat repetitief te worden.

Het is een les die McCandless – te laat – leerde. In je eentje de hort op is prima, maar soms heb je andere mensen nodig. Levende dan.

Fear the Walking Dead S2, tweede helft. Elke maandag op AMC.