Fear the Walking Dead S2: Familiedrama en dampende ingewanden • Recensie • 03-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Familieleed en rondlopende doden: het einde is nog lang niet in zicht in de finale van het tweede seizoen van Fear the Walking Dead (spoilers!).

En zo zijn we, na twee seizoenen en eenentwintig afleveringen, eigenlijk weer terug bij af: met moeder Madison Clark (Kim Dickens), bijgestaan door dochter Alicia (Alycia Debnam-Carey) en partner Travis (Cliff Curtis), op zoek naar een verloren zoon (Frank Dillane) die niet gevonden wil worden. Niets nieuws onder de zon, behalve dat ex-junkie Nick zelfs na de Zombie Apocalyps nog steeds overal liever is dan bij zijn familie.

De dubbele finale van het tweede seizoen van Fear the Walking Dead had nog een hoop losse verhaallijntjes aan elkaar te knopen. Ofelia (Mercedes Mason) herinnert zich opeens dat ze een ex-verloofde heeft en gaat in haar eentje op pad, een lokale drugsbende heeft de veilige haven waar Nick zich schuilhoudt gevonden, en de nieuwe ‘vrienden’ van Chris, de losgelagen zoon van Travis, staan opeens bij Madison en Alicia voor de hotelpoort. Zonder Chris. En wat zou er gebeurd zijn met Daniel, Ofelia’s vader? En met Alex, de enige overlevende van een vliegtuigongeluk?

Er komen meer mysteries bij dan dat ze worden opgelost, maar we leren in ieder geval wat er met Chris (Lorenzo James Henrie) is gebeurd (SPOILER ALERT: niet veel goeds). Dat maar weinig mensen zijn karakter zullen missen is een understatement, maar hij is een belangrijke katalysator voor de laatste twee afleveringen. Een sprong vooruit dus op het betonblok dat hij sinds het begin van de serie voor zijn vader – en voor de scenarioschrijvers – was.

Na een sterk eerste seizoen en een doelgerichte eerste helft van het tweede seizoen voelde de tweede helft als tijdverdrijf, als wachten op het moment dat de familie Clark onvermijdelijk weer herenigd wordt. Een beetje zoals die laaaaaaaaaange boswandeling tussen de gevangenis en Terminus in het vierde seizoen van The Walking Dead , met als belangrijkste verschil dat nog geen van de karakters in FtWD de iconische status van die uit The Walking Dead heeft bereikt.

De immer charismatische zakenman Strand (Colman Domingo) en Nicks nieuwe mentor Alejandro (Paul Caulderon) hadden lange tijd de beste kaarten, maar lijken nu door de serie afgeschreven. En ook Madison en Travis blijken, na een hoopvol begin, toch niet uit het juiste hout gesneden. De Mexicaanse inbreng – vaak niet meer dan veredelde figuranten, óf leden van een drugskartel – bewaren we voor een andere discussie.

En toch is dat gemis van sterke volwassen karakters misschien wel het interessantste aan FtWD. In The Walking Dea d draait alles om de Daryls, de Carols en de Morgans. Hier zijn het juist de kinderen die zich het beste aan deze nieuwe wereld weten aan te passen. Onder alle dampende ingewanden is Fear the Walking Dead een familiedrama: over ouders die hun kinderen koste wat kost willen beschermen, en daar jammerlijk in falen.

Fear the Walking Dead S2 (dubbele finale), 3 oktober, AMC, 22:00 uur