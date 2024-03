FBI, FBI: Most Wanted en FBI: International: paradepaardje van tv-producent Dick Wolf Veronica , Serie , Recensie , TV • 09-03-2024 • leestijd 2 minuten • 67 keer bekeken • bewaren

© NBCUniversal

Nadat Wolf bij NBC furore maakte met Law & Order, triomfeert hij tegenwoordig eveneens met drie FBI-series bij concurrent CBS.

Televisieproducent Dick Wolf wedt nooit op één paard. Nadat het door hem geproduceerde Law & Order (1990-) halverwege de jaren 90 een blijvertje was op de Amerikaanse televisiezender NBC, bedacht hij in 1999 de spin-off Law & Order: Special Victims Unit, dat nog steeds op televisie is. In het kielzog van Law & Order verscheen in 2001 ook Law & Order: Criminal Intent, een serie die in 2011 zijn laatste seizoen beleefde.

© NBCUniversal

Een soortgelijke ontwikkeling is te zien bij Wolfs FBI-franchise. In 2018 introduceerde hij bij televisiezender CBS FBI, een misdaaddrama dat draait om FBI-agenten op het kantoor in New York. Zo is in de eerste aflevering te zien hoe een explosie afgaat in een appartementencomplex. Eerst wordt nog een keur aan New Yorkers van kleur verdacht, tot het team (rollen van Missy Peregrym, Zeeko Zaki en Jeremy Sisto) stuit op een extreemrechtse engerd die chaos wil zaaien in The Big Apple.

© NBCUniversal

Gaandeweg is FBI is een zogeheten staple geworden, een vaste speler op de Amerikaanse televisie. Zodoende ging in 2020 FBI: Most Wanted in première. Met Julian McMahon (Nip/Tuck) als hoofdagent Jess LaCroix, die zich bezighoudt met de befaamde Most Wanted-lijst. Zoals in de eerste aflevering met een dokter die er dubieuze praktijken op nahoudt. In 2021 verscheen FBI: International. De titel is veelzeggend: een team onder leiding van Scott Forrester (Luke Kleintank) opereert buiten de Amerikaanse landsgrenzen. Namelijk vanuit Boedapest.

© NBCUniversal

Overigens geven McMahon en Forrester ook wel eens acte de présence in de andere series. Niet erg vaak, maar vaak genoeg om de kijker eraan te herinneren dat de drie reeksen zich allemaal afspelen in dezelfde verhaalwereld. Dat gebeurt en gebeurde bij de Law & Order-reeksen net zo. Het grote verschil tussen de twee Wolf-franchises? Bij Law & Order en consorten zaten de makers vaak met hun onderwerpen dicht op de realiteit van de dag; dat lijkt in FBI minder het geval. En ook de casting van laatstgenoemde reeks is wat minder spannend. Maar ja, Law & Order had dan ook Jerry Orbach en Sam Waterston in de gelederen…