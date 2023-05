Fawlty Towers-acteur Andrew Sachs overleden • Nieuws • 03-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Acteur Andrew Sachs is op 86-jarige leeftijd overleden. De in Duitsland geboren Engelsman was het meest bekend van zijn rol in Fawlty Towers.

Sachs beleefde zijn grote doorbraak toen hij in 1975 gecast werd in Fawlty Towers. Hij gaf in de sitcom gestalte aan de welwillende maar chaotische Manuel, de Spaanse hotelhulp die zijn baas (John Cleese) regelmatig tot wanhoop dreef. Het was een enorm fysieke rol voor Sachs, die tijdens de opnamen verschillende keren letsel opliep. Het personage bleek zo populair, dat de acteur de rol na het einde van de serie wederom oppakte voor een radio-adaptatie van Fawlty Towers. In de jaren 70 en 80 was hij nog te zien in films als Are You Being Served? en History of the World, Part 1. In 2008 kwam Sachs in het nieuws door toedoen van komiek Russell Brand en presentator Jonathan Ross. Brand liet op de radio een bericht achter op de voicemail van Sachs, waarin hij beweerde seks te hebben gehad met diens kleindochter. De controverse die vervolgens ontstond, maakte uiteindelijk zelfs een einde aan de populaire talkshow die Ross had op de BBC.

De acteur was in 2012 al gestopt met acteren door gezondheidsproblemen. Bekijk hieronder een filmpje waarin John Cleese vertelt over Manuel, gevolgd door een aantal van zijn beste momenten uit de serie.