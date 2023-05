Fauda S1: felrealistische nagelbijter • Netflix , Recensie • 03-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Israël, het land dat ons op seriegebied eerder Prisoners of War gaf (waarop Homeland werd gebaseerd), komt ditmaal met Fauda op de proppen. Deze felrealistische thriller is volkomen terecht door Netflix omarmd.

Fauda (Arabisch voor 'chaos') speelt zich af in hedendaags Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever. Doron Kavillio was ooit lid van een undercovereenheid van het Israëlische leger. Na zijn vertrek hieruit heeft hij het roer omgegooid en is hij een wijngaard begonnen. Hij was degene die 18 maanden eerder Hamas-terrorist Abu Ahmed (bijnaam: de panter) had uitgeschakeld. Althans: dat dacht hij. Als Ahmed toch nog blijkt te leven en zich wederom bezighoudt met het voorbereiden van aanslagen, voegt Doron zich nog een keer bij zijn oude eenheid. De zaak loslaten lukt hem hierna niet meer: de panter zal hem niet een tweede keer ontglippen.

Bedenkers en co-scenaristen van Fauda zijn Avi Issacharoff en acteur Lior Raz, die ook de hoofdrol van Doron speelt. Dat de serie zo realistisch oogt heeft voor een groot deel te maken met de achtergrond van de bedenkers. Beiden hebben namelijk gediend in een soortgelijke undercovereenheid als in de serie wordt geportretteerd. Issacharoff is bovendien in eigen land bekend geworden als journalist en Midden Oosten-deskundige.

De serie gaat over een fictieve terrorist, maar is nog immer actueel en oogt felrealistisch. Het heeft geen onwaarschijnlijke actiescènes of miraculeuze technische hoogstandjes nodig om spannend te zijn. Het sterkste punt van Fauda is dat niet alleen het Israëlisch standpunt getoond wordt; de helft van de serie speelt zich namelijk af in Palestijnse kringen. Daarom wordt een groot gedeelte van de tijd Arabisch gesproken en ook de leden van de undercovereenheid moeten zich vaak van die taal bedienen. Door alle betrokkenen even serieus te nemen worden ze ze getoond zoals ze zijn. Hier geen eendimensionale personages, maar mensen van vlees en bloed. Mensen die bovendien ook een leven naast ‘de strijd’ hebben.

Fauda S1, vanaf 2 december te zien op Netflix