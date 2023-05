Fargo S3 gaat op 19 april van start op FX

FX heeft de premièredatum van Fargo bekend gemaakt. Het derde seizoen van de serie begint op 19 april.

De voorgaande seizoenen liepen de afleveringen op FX in Amerika zo goed als gelijk met de afleveringen op Netflix in Nederland, dus het lijkt waarschijnlijk dat dit ook met het derde seizoen gaat gebeuren. Waar de tweede reeks van Fargo terugging naar het jaar 1979, speelt de derde reeks zich af in het jaar 2010. De hoofdrol is deze keer voor Ewan McGregor, die nu in de bioscoop te zien is in de sequel op Trainspotting . In Fargo speelt hij straks een dubbelrol als de broers Emmit en Ray Stussy. Emmit is een knappe en succesvolle makelaar, maar Ray is een dikke en kalende reclasseringsambtenaar, die zijn broer de schuld geeft van al zijn mislukkingen. De rivaliteit tussen de twee broers brengt ze al snel op een pad vol criminaliteit en uiteindelijk moord. De bijrollen in het nieuwe seizoen worden bezet door Mary Elizabeth Winstead ( BrainDead ), David Thewlis (Wonder Woman), Carrie Coon ( The Leftovers ) en voormalig Boardwalk Empire-acteurs Michael Stuhlbarg en Shea Whigham.