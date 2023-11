Fargo S05E01: weer meer raakvlakken met Fargo de film Videoland , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© FX Networks

Showrunner Noah Hawley keert na enkele omwegen weer terug naar de basis, in het sneeuwrijke Minnesota waar een jonge huisvrouw (Juno Temple) misschien wel een crimineel verleden heeft.

In het nieuwe seizoen van Fargo keert showrunner Noah Hawley na enkele omwegen (zoals het beduidend minder beklijvende vierde seizoen) weer terug naar de basis, met een schertsend portret van de kleinburgerlijke benepenheid in het Amerikaanse Minnesota. De eerste aflevering begint met een onverwachte vechtpartij tijdens een schoolbijeenkomst. Dorothy Lyon (Juno Temple) wil de ellende ontvluchten met haar dochter, maar valt per abuis een politieagent aan met haar taser. Ze wordt gearresteerd; een kleine smet op haar blazoen. Dat vindt haar schoonfamilie ook, die onder leiding staat van de welgestelde en bijzonder ijzige Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh).

Terwijl Dorothy en haar gezin op bezoek zijn bij haar schoonzus (Leigh) in haar riante villa, gaat de hele familie inclusief een miniarsenaal aan wapens op de foto. Zo zien ze er krachtig uit, verklaart Lorraine. Tijdens het diner begint Dorothy over de gewelddadige bijeenkomst: het was haar doel om de school meer thriller- en mysterieboeken te laten aanschaffen. Oftewel, Hawley verlegt zijn focus naar nieuw gevonden conservatisme in de Verenigde Staten dat zich uitspreekt voor wapenbezit en tegen vrijwel alle vormen van cultuur. Dat speelt echter vooral op de achtergrond.

© FX Networks

Nadat Dorothy en haar gezin weer huiswaarts keren en de volgende dag als geen ander oogt, wordt ze in de ochtend na een bloederige vechtpartij ineens ontvoerd. Saillant is dat de huisvrouw zich kranig weet te verweren tegen de aanvallers, en dat ze eerder op school ook al wel haar vrouwtje kon staan. Kortom, de suggestie wordt gewekt dat de vrouw, die woonachtig is in een klein dorpje en getrouwd is met een slappe minkukel (David Rysdahl), een crimineel verleden heeft. Sowieso oogt ze nadat ze de kidnappers weet te ontvluchten nogal stoïcijns – en dan is er nog iets met Jon Hamm, die een soort engerd lijkt te spelen.

© FX Networks

De premisse van het nieuwe seizoen heeft niettemin veel meer raakvlakken met Fargo de film (uit 1996) en de eerste seizoenen van de serie. Enerzijds voelt het vijfde seizoen aan als bekend terrein, maar Hawley kennende weet hij ook wel raad met deze formule. Sowieso heeft hij in Temple een getalenteerde actrice gecast: Dorothy veinst dat ze keurig netjes is, maar wie goed kijkt ziet ergens in haar blik ook iets onverschrokkens. Soms moet je als schoenmaker bij je leest blijven: die leest heeft Hawley ogenschijnlijk weer gevonden.