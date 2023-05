Famke Janssen over The Blacklist: Redemption

Morgen gaat The Blacklist: Redemption van start op NBC. Famke Janssen vertelt over de nieuwe spin-off.

The Blacklist: Redemption is uiteraard afgeleid van het populaire The Blacklist met James Spader. Janssen was vorig jaar al te zien in een aantal afleveringen van de serie en maker Jon Bokenkamp had toen al een spin-off voor haar personage in gedachten. De actrice geeft in Redemption opnieuw gestalte aan Susan ‘Scottie’ Hargrave, die aan het hoofd staat van Halcyon Aegis, een geheime organisatie voor huurlingen. Een van haar nieuwe werknemers is Tom Keen (Ryan Eggold), die zonder dat ze het zelf weet haar verloren zoon is. Eggold was eveneens al eerder te zien in The Blacklist en daarnaast keert ook Edi Gathegi ( StartUp ) terug als Matias Solomon. The Blacklist: Redemption is overigens niet de eerste vaste rol voor Janssen in een tv-serie; eerder maakte ze al deel uit van de cast van het horrordrama Hemlock Grove op Netflix. Verder had ze in het verleden gastrollen in series als Nip/Tuck en How to Get Away with Murder