Fair Play: messcherpe, knappe dialoog

Een vrouwelijke medewerker van een hedgefonds krijgt te maken met onversneden vrouwenhaat in zinderend drama.

Emily (Phoebe Dynevor uit Bridgerton) en Luke (Alden Ehrenreich) zijn smoorverliefd op elkaar. Hun collega’s bij het hedgefonds waar ze werken weten echter van niets. Het is op de burelen van hun kantoor ongebruikelijk om er affaires op na te houden. Medewerkers zetten juist vol in op hun carrière. Men moet scherp zijn, onderbouwde risicoanalyses presenteren en op gewiekste wijze concurrenten eruit werken. Emily en Luke azen allebei op een leidinggevende functie. Als een positie vrijkomt dan gaat het gerucht dat Luke de opvolger is. Maar het wordt verrassend genoeg Emily. Zo’n beetje de enige vrouw de wijde omgeving.

Hedgefonds en de aandelenwereld an sich zijn (nog steeds) een echte mannenwereld, toont Chloe Domont in haar speelfilmdebuut – dat afgelopen jaar op Sundance in première ging en voor maar liefst 20 miljoen dollar door Netflix werd gekocht. Maar zodra Emily zich manifesteert als Luke’s superieur, dan lijkt hij de nieuwe verhouding te accepteren. Totdat hij haar begint te voorzien van ‘ongevraagd advies’. De liefde die hij voor haar voelt wordt verruild voor toxische masculiniteit. Domont laat de film geleidelijk aan escaleren en ontmaskert Luke - die in het begin nog oogt als een progressieve, misschien wel feministische man van deze tijd - als een ware vrouwenhater. Hij is er simpelweg van overtuigd dat een vrouw, óók zijn vrouw, niet kan leiden, is de suggestie.

Met messcherpe precisie en knappe dialoog illustreert Domont hoe die vrouwenhaat doorwerkt op de werkvloer. Zo maakt haar baas (Eddie Marsan) haar op een off-day uit voor ‘bitch’. Een dag later, als Emily succes boekt, is ze weer een aanwinst voor de firma. Fair Play doet in dat opzicht sterk denken aan The Assistant, een drama uit 2019 over een directie-assistent die misbruikt wordt door haar baas. Wat vooral opvalt is hoezeer er bij bedrijven met twee maten wordt gemeten; hoe vrouwen het eigenlijk nooit goed kunnen doen. Zo gaat Emily vanwege groepsdruk met haar mannelijke collega’s naar een stripclub.

Die mannen zijn verbaasd dat ze met hen mee wil. Maar Domont gaat verder: de onderliggende vraag is namelijk: waarom gaan mannen die met elkaar werken samen naar een stripclub? Waarom is dat een, of de, norm? In die zin zegt Fair Play een hoop over perverse omgangsvormen in sommige bedrijfstakken.

