F is for Family S2 vanaf 30 mei op Netflix • 19-04-2017

Op 30 mei geeft Netflix nieuwe afleveringen van F is for Family vrij. De premièredatum werd onthuld in een eerste teaser.

De komische animatieserie is afkomstig van stand-up comedian Bill Burr (ook zijn nieuwe special verscheen onlangs op Netflix) en scenarist Michael Price (Emmy-winnaar voor The Simpsons ). Burr is in de serie ook zelf te horen als de snel aangebrande oorlogsveteraan Frank; het grofgebekte hoofd van de familie Murphy. We zien hoe hij in de jaren 70 uit alle macht zijn vrouw Sue (Laura Dern, onlangs te zien in Big Little Lies ) en zijn drie kinderen probeert te onderhouden. Justin Long (Galaxy Quest) is te horen als zijn rebelse tienerzoon Kevin en Sam Rockwell (Laggies) doet de stem van zijn rokkenjagende buurman Vic.

Het eerste seizoen van F is for Family bestond uit zes afleveringen. Het tweede seizoen is met tien afleveringen wat uitgebreider. Bekijk hieronder de eerste beelden uit de nieuwe reeks.