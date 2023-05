F is for Family S2 van Netflix heeft trailer

In het tweede seizoen van F is for Family laat Frank Murphy (Bill Burr) zien hoe kinderen opgevoed zouden moeten worden.

Burr doet niet alleen de stem van het hoofdpersonage. Samen met Michael Price (Emmy-winnaar voor The Simpsons ) is hij eveneens verantwoordelijk voor de scenario's. F is for Family speelt zich af in de jaren 70 en volgt de familie Murphy, met naast vader Frank ook moeder Sue (Laura Dern, onlangs nog te zien in Big Little Lies ) en hun drie kinderen. In het tweede seizoen raakt Frank zijn baan kwijt en verandert Sue plots in de kostwinnaar. En daar is de man des huizes natuurlijk niet blij mee. Justin Long (Galaxy Quest) is te horen als zijn zoon Kevin en Sam Rockwell (Laggies) doet de stem van zijn buurman Vic.