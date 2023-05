The Expanse gaat verder met derde seizoen • Serie , Nieuws • 18-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Syfy heeft een derde seizoen van The Expanse aangekondigd. In Nederland is de serie te zien op Netflix.

Toen SyFy in 2015 besloot terug te gaan naar het maken van sciencefictionseries in de stijl van Battlestar Galactica, was The Expanse één van de eerste projecten die groen licht kreeg. De serie werd in dat jaar gelanceerd tegelijkertijd met The Magicians en 12 Monkeys. The Expanse is gebaseerd op de gelijknamige – en nog steeds lopende – boekenreeks van James S.A. Corey. De adaptatie voor televisie werd gedaan door Mark Fergus en Hawk Ostby, de voor een Oscar genomineerde scenaristen van de film Children of Men. Het verhaal speelt zich af in een verre toekomst, waarin drie totaal verschillende personen op het spoor komen van een intergalactische samenzwering. De hoofdrollen worden gespeeld door Thomas Jane (Hung), Steven Strait (Magic City) en Shohreh Aghdashloo (House of Saddam). Het derde seizoen bestaat uit 13 afleveringen en verschijnt in 2018 in Amerika.

Het eerste seizoen van The Expanse ( lees onze recensie ) is nu te zien op Netflix en het tweede seizoen wordt nog dit jaar toegevoegd. Wanneer het derde seizoen naar Netflix komt is nog niet bekend.