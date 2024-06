Evil: tweede seizoen voor serie met Katja Herbers

Herbers is in de psychologische thriller van de makers van The Good Fight te zien met Mike Colter (Luke Cage).

Katja Herbers zal terugkeren in een tweede seizoen van Evil. De Nederlandse actrice, die eerder te zien was in series als The Leftovers Unabomber en Westworld , geeft in de thriller gestalte aan psychologe Kristin Bouchard, die wordt ingehuurd door de 'priester in wording' David Acosta (Mike Colter uit Luke Cage ). In opdracht van de katholieke kerk onderzoeken ze paranormale gebeurtenissen, waarbij ze telkens moeten achterhalen of er toch een wetenschappelijke verklaring voor bestaat. Evil werd bedacht door Michelle en Robert King, het duo achter The Good Wife en de huidige spin-off The Good Fight . In Amerika is het eerste seizoen momenteel wekelijks te volgen op zender CBS, waar inmiddels vier afleveringen te zien zijn geweest.