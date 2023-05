Eternal Sunshine of the Spotless Mind wordt tv-serie • Nieuws • 10-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eternal Sunshine of the Spotless Mind gaat geadapteerd worden voor televisie. De originele film van Michel Gondry won destijds de Oscar voor het Beste Originele Scenario.

De filmversie uit 2004 is een romantische sciencefictionfilm, waarin Joel (Jim Carrey) ontdekt dat zijn vriendin Clementine (Kate Winslet) al haar herinneringen aan hem heeft laten wissen. Hij besluit dezelfde procedure te ondergaan, maar tijdens de surrealistische reis door zijn geheugen die daarmee gepaard gaat, komen een heleboel oude gevoelens weer naar boven. Regisseur Michel Gondry en scenarist Charlie Kaufman ( Anomalisa ) zijn niet betrokken bij de tv-versie. Steve Golin, één van de producenten van de film, is wel opnieuw van de partij. Hij produceert via zijn productiebedrijf Anonymous Content. Golin boekte met zijn bedrijf al verschillende successen op televisie. Anonymous Content is namelijk ook verantwoordelijk voor series als The Knick , Mr. Robot en True Detective

Volgens The Hollywood Reporter is Zev Borow ( Chuck , Forever) in onderhandeling om het script van de film te bewerken voor televisie en is zijn deal bijna rond. Wanneer en op welke zender Eternal Sunshine of the Spotless Mind in première gaat, is nog niet bekend.