Erik Dijkstra over Bureau Sport Rio

Erik Dijkstra en Frank Evenblij inspecteerden voor Bureau Sport Rio gaststad Rio de Janeiro.

Erik, wat wilden jullie ontdekken?

Is dat zwemwater echt zo smerig? Kun je überhaupt zeilen in die baai? Kun je er over straat zonder dat je meteen wordt doorgeschoten? Dat soort dingen. We vroegen ons ook af of de mensen in Brazilië wel weten wie sporters als Dafne Schippers zijn. Dat leek ons een leuk experimentje, om dat te onderzoeken. Ze kennen daar drie sporten: voetbal, voetbal en voetbal. De rest hangt er eigenlijk een beetje bij.

In de aanloop naar het WK voetbal van 2014 waren jullie ook in Rio. Hoe is dat toen bevallen?

Ik vond het een heel blije stad. We zijn veel in de favelas geweest. Ik wil het geweld en de narigheid zeker niet bagatelliseren, maar in de delen waar wij waren, was het eigenlijk best wel gezellig. Er hing een soort campingsfeer. Mensen vroegen of we een balletje mee trapten, of we kwamen barbecueën… Echt, ik heb daar een heel leuke tijd gehad.

Aan welke sporten gaan jullie je dit keer wagen?

Met de Duits-Nederlandse Uschi Freitag hebben we ineens iemand die kans maakt op een medaille bij het schoonspringen, dus dat gaan wij ook maar eens proberen. Bij het handbal gaan we op doel staan – de verwachting is dat Frank dat goed kan, omdat hij in z’n eentje al driekwart van het doel afdekt – en we gaan boogschieten. Eerlijk gezegd interesseert die sport me niet zo, maar dat is het leuke van de Spelen: opeens wil je alles zien.

