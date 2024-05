Eric S01: niet perfect, maar wel ambitieus en gemaakt met durf Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Benedict Cumberbatch speelt een poppenspeler wiens zoon vermist raakt in het New York van de jaren tachtig in complexe en overvolle thrillerreeks.

Een poppenspeler (Benedict Cumberbatch speelt Vincent) raakt in de problemen als hij op een dag zijn 9-jarige zoon Edgar (Ivan Morris Howe) alleen naar school laat lopen. Dat gebeurt nadat Vincent voor de zoveelste keer, en ingegeven door zijn arrogantie en alcoholisme, ruzie heeft met Edgars moeder Cassie (Gaby Hoffmann). Eric speelt zich af in het New York van de jaren tachtig: de metropool zwicht onder een groot thuislozenprobleem en is geen veilig terrein voor kinderen. Als Edgar vermist raakt, is het volstrekt onduidelijk waar hij zich zou kunnen bevinden.

Terwijl de politie wordt ingeschakeld en rechercheur Michael Ledroit (McKinley Belcher III) op de zaak wordt gezet, focust Vincent zich, misschien uit pure wanhoop en tot ergernis van Cassie, op zijn werk. Hij is het creatieve genie achter een poppenprogramma (denk aan Sesamstraat) dat dagelijks op televisie wordt uitgezonden. Totdat zich in Vincents verbeelding ineens een poppenmonster aandient dat zichzelf Eric noemt (denk aan een soort knuffelbare duivel). Vincent raakt door Eric geïnspireerd en denkt dat als hij een poppenvariant maakt van het wezen, hij Edgar weer kan vinden.

© Ludovic Robert / Netflix

Klinkt allemaal potsierlijk en gecompliceerd en het scenario van Abi Morgan, onder meer bekend van Shame (2011), laat zich dan ook omschrijven als complex en overvol. Zo betrekt ze de aidscrisis (Ledroit bezoekt in de avonduren een gayclub) bij het verhaal, evenals racisme en de gedwongen gentrificatie (en de gruwelijke wijze waarop thuislozen toen werden behandeld) uit die tijd. Eric is een verhaal over een cynische man die weer moet leren houden van zijn zoon én een dwarsdoorsnede van New York in een duistere tijd. Dat heeft tot gevolg dat sommige verhaallijnen nooit helemaal tot bloei komen.

© Ludovic Robert / Netflix

En de introductie van de pop Eric gaat natuurlijk ook gepaard met risico’s; neemt de kijker hem wel serieus? Daar weet Cumberbatch wel een mouw aan te passen met zijn ruime acteerervaring. Eric is een televisieserie die iets te veel kanten uitschiet, maar die je wel moet roemen vanwege Morgans tomeloze ambitie en het interessante historische beeld van New York dat ze samen met regisseur Lucy Forbes (The End of the F***ing World) neerzet.