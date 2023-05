Showtime heeft de premièredata van Episodes en Ray Donovan bekend gemaakt. Beide series keren in augustus weer terug.

Het vijfde seizoen van Ray Donovan trapt af op zondag 6 augustus. In de nieuwe reeks van het drama begeeft fixer Ray Donovan (Liev Schreiber) zich in de filmwereld. Ondertussen mag ook zijn criminele vader Mickey (Jon Voight) weer bij zijn familie over de vloer komen. Susan Sarandon krijgt dit seizoen een bijrol. Het vijfde seizoen van het komische Episodes gaat vervolgens van start op 20 augustus. In de nieuwe reeks is Matt LeBlanc (die zichzelf speelt) op tv een succes als gameshow-host, waardoor iedereen zijn werk als acteur dreigt te vergeten. Ondertussen zien Sean (Stephen Mangan) en Beverly (Tamsin Greig) hoe de door hen bedachte serie The Opposite of Us door de nieuwe showrunner (Bruce Mackinnon) volledig om zeep wordt geholpen.