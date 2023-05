Empire-trailer onthult nieuwe gastrolspelers

De winterstop van het derde seizoen van Empire zit erop. Fox gaf een trailer vrij voor de resterende afleveringen.

In het voorproefje staat vooral het nieuwe personage gespeeld door Nia Long ( Third Watch ) centraal. Ze geeft gestalte aan Giuliana, de eigenaresse van een nachtclub in Las Vegas, die haar zinnen zet op het platenlabel van de Lyons en niet bang is om daarvoor wat dealtjes te sluiten in de onderwereld van New York. Eva Longoria ( Desperate Housewives ) zal in een nieuwe aflevering te zien zijn als iemand met de macht om de door Lucious (Terrence Howard) begeerde uitbreiding van Empire in Las Vegas wel of niet tegen te houden. Het nieuwe personage van Demi Moore ( Ghost ) zal geïntroduceerd worden in de finale van seizoen 3 en vervolgens een grotere rol krijgen in seizoen 4. Toevallig krijgt ook Moore’s dochter Rumer Willis dit seizoen een bijrol in Empire.