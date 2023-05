Empire S3 trailer: eerste blik op Mariah Carey • Nieuws • 27-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eind volgende maand stapelen de problemen voor de familie Lyon zich weer op, in het derde seizoen van de muzikale dramaserie Empire. Zender Fox gaf alvast een nieuwe trailer vrij.

De trailer biedt onder meer een korte blik op de gastrol van Mariah Carey. De zangeres geeft gestalte aan Kitty; een superster die naar het platenlabel van Lucious Lyon (Terrence Howard) komt, om een track op te nemen met Jamal Lyon (Jussie Smollett) en Cookie (Taraji P. Henson). Carey werd 15 jaar geleden na haar acteerdebuut in de film Glitter met de grond gelijk gemaakt, maar Lee Daniels – de medebedenker van Empire – gaf haar later een prima ontvangen bijrol in de film Precious , waarmee de zangeres zich op het witte doek wist te revancheren. Na ook een bijrol in The Butler , is dit de derde samenwerking tussen de twee.

Het nieuwe seizoen van Empire gaat in Amerika op 21 september van start op Fox. De serie kwam afgelopen week al eerder in het nieuws. Een tweetal gevangenen klaagde de makers aan, omdat er voor het tweede seizoen een week gedraaid werd in hun jeugdgevangenis. Daardoor werden de schema’s van een aantal jonge delinquenten door de war gehaald, wat volgens hen zware emotionele stress tot gevolg had.