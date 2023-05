Emmy Rossum tekent voor Shameless S8 • Nieuws • 15-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het achtste seizoen van Shameless is zo goed als zeker. Actrice Emmy Rossum bevestigt dat ze alsnog doorgaat met de serie.

De toekomst van de serie leek even in gevaar te komen, omdat de salarisonderhandelingen met de actrice spaak dreigden te lopen. Naar verluidt bood de studio Rossum hetzelfde bedrag waarmee ze hoofdrolspeler William H. Macy al hadden vastgelegd. De actrice zou dat bedrag echter langs zich neer hebben gelegd, ook omdat ze in voorgaande jaren altijd veel minder verdiende dan Macy en nu een inhaalslag wil maken. Toch lijkt alles alsnog goed te zijn gekomen, want Rossum bevestigde op social media dat ze opnieuw gestalte zal geven aan haar personage Fiona Gallagher, de oudste dochter van de door Macy gespeelde Frank Gallagher. Ze liet weten in mei weer terug aan het werk te gaan met de overige castleden. Daarmee bevestigt ze dus al de komst van een achtste seizoen, terwijl zender Showtime de komische dramaserie nog niet officieel heeft verlengd.

Het zevende seizoen over de disfunctionele familie Gallagher komt komend weekend ten einde op Showtime. Lees hier onze recensie van de seizoensopener . William H. Macy ontving deze week nog een SAG-nominatie voor zijn rol in de serie.