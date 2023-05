Emma Roberts te zien in American Horror Story

Ryan Murphy voegt Emma Roberts toe aan de cast van het zevende seizoen van American Horror Story.

Roberts is geen onbekende van Murphy’s horroranthologie. In het derde seizoen Coven gaf ze gestalte aan heks Madison Montgomery, waarna ze in het vierde seizoen Freak Show de rol van Maggie Esmerelda op zich nam. Daarnaast speelde ze de hoofdrol in het door Murpy bedachte Scream Queens. Haar Scream Queens-collega Billie Lourd voegde zich al eerder bij de cast van het zevende seizoen van American Horror Story, dat inmiddels de subtitel Cult heeft gekregen. Wie Roberts in de nieuwe reeks zal gaan spelen is niet bekend, maar op een door Murphy vrijgegeven setfoto was de actrice te zien met een mes in de hand. De hoofdrollen in American Horror Story: Cult zijn voor Sarah Paulson en Evan Peters.