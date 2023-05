Emma Kenney (Shameless) gecast in doorstart van Roseanne • Nieuws • 23-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Emma Kenney verruilt de disfunctionele familie Gallagher voor de disfunctionele familie Conner.

Kenney heeft momenteel een vaste rol in de komische dramaserie Shameless als Debbie Gallagher, de jongste dochter van Frank Gallagher (William H. Macy). Nu krijgt de actrice een rol in de doorstart van comedyserie Roseanne op de Amerikaanse zender ABC. Ze gaat Harris spelen, het oudste kind van Darlene Conner en David. Darlene en David worden opnieuw gespeeld door Sara Gilbert en Johnny Galecki, die nog af en toe scènes delen in The Big Bang Theory

De productie van de nieuwe reeks van Roseanne start volgende maand en de tv-première staat voor begin 2018 op de rol. Bijna de gehele cast (inclusief beide Becky’s, eentje in een andere rol) keert terug. De serie over het Amerikaanse arbeidersgezin uit het fictieve plaatsje Lanford in Illinois was van 1988 tot 1997 te zien op televisie. De nieuwe reeks zal bestaan uit acht afleveringen.

Overigens gaat het achtste seizoen van Kenneys serie Shameless (lees ook de recensie van seizoen zeven ) op 5 november in première op de Amerikaanse zender Showtime.