Elvis Presley wordt ontdekt in Sun Records-teaser

Zender CMT gaf een eerste promo voor hun nieuwe serie Sun Records vrij. We zien onder andere een jonge Elvis Presley.

Sun Records is een televisieadaptatie van de Tony Award-winnende musical Million Dollar Quartet. De serie speelt zich af in Memphis in Tennessee, tijdens de tumultueuze opkomst van de Civil Rights Movement. Platenbaas Sam Phillips (Chad Michael Murray) is op zoek naar een nieuw geluid voor het door hem opgerichte Sun Records. Hij schakelt de hulp in van jonge muzikanten als Elvis Presley (Drake Milligan), Johnny Cash (Kevin Fonteyne), Carl Perkins (Dustin Ingram) en Jerry Lee Lewis (Christian Lees). Samen geven ze een eigen draai aan de sound van artiesten als Muddy Waters en B.B. King, om zo het tijdperk van de rock-’n-roll in te luiden. Bijrollen zijn er voor Billy Gardell als Elvis’ manager Tom Parker, Trevor Donovan als Eddy Arnold en Kerry Holliday als Ike Turner.

De serie is vanaf donderdag 23 februari – dezelfde avond waarop de zender dan eveneens het nieuwe seizoen van Nashville uitzendt – te zien bij CMT.