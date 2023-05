Ellen DeGeneres maakt nieuwe stand-up special • Nieuws • 25-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Speciaal voor Netflix klimt Ellen DeGeneres voor het eerst in lange tijd weer het podium op om een stand-up special op te nemen.

De show werd eerst aangekondigd door middel van een een-tweetje op Twitter, waarbij de VOD-dienst aangaf het weer eens tijd werd voor een special van DeGeneres en dat Netflix daarvoor de perfecte plek zou zijn. Binnen enkele minuten ging ze akkoord. Later bracht de comédienne in een verklaring naar buiten dat ze inderdaad begonnen is met schrijven. De laatste twee specials van DeGeneres (The Beginning uit 2001 en Here and Now uit 2003) waren destijds te zien bij HBO. Beide shows werden genomineerd voor meerdere Emmy’s. De laatste jaren was DeGeneres echter vooral druk met haar enorm populaire talkshow, die onlangs zijn veertiende seizoen afsloot. Haar eigen productiebedrijf A Very Good Production heeft tevens de animatieserie Green Eggs and Ham in ontwikkeling bij Netflix .