Elizabeth Marvel wordt president in Homeland • Nieuws • 28-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vlak nadat Hillary Clinton bij de democraten officieel naar voren werd geschoven als de eerste vrouwelijke presidentskandidaat ooit, maken de producenten van Homeland bekend dat hun serie in het zesde seizoen een vrouwelijke president krijgt. House of Cards -actrice Elizabeth Marvel mag haar gaan spelen.

De verhaallijn van seizoen zes gaat van start op het moment dat de door Marvel gespeelde Elizabeth Keane – niet te verwarren met het bijna gelijknamige personage in The Blacklist – wordt verkozen tot president. Later in het seizoen zal ze worden ingezworen. Keane is – net als ook Clinton zelf – iemand die ooit New York vertegenwoordigde als senator. Het zesde seizoen van Homeland speelt zich weer af op Amerikaanse bodem. Carrie Mathison (Claire Danes) werkt dan inmiddels voor een instantie die in New York woonachtige moslims helpt.

Naast House of Cards was Marvel de afgelopen jaren te zien in tv-series als Fargo , Law & Order en Person of Interest. Op filmgebied werkte ze onder meer met Joel en Ethan Coen aan True Grit en Burn After Reading. De opnamen voor het zesde seizoen van Homeland gaan begin augustus van start in New York. De Showtime-serie komt begin 2017 terug op tv, waarschijnlijk nog voordat de uiteindelijke opvolger van Barack Obama wordt ingezworen.