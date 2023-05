El Chapo S01E01: vooralsnog gevangen in middelmaat • Netflix • 18-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Na Narcos komt Netflix met nog een op ware feiten gebaseerde serie over de opkomst en ondergang van een Latijns-Amerikaanse drugsbaas.

Wereldnieuws was het vorig jaar: de gevangenneming van Joaquín Guzmán Loera , beter bekend als ‘El Chapo’. Of eigenlijk was het de ‘hergevangenneming’, want de Mexicaanse drugsbaron was al eerder opgepakt maar op spectaculaire wijze via een tunnel uit zijn zwaarbewaakte gevangenis ontsnapt. De serie begint met nieuwsprogramma’s vanuit de hele wereld die de laten zien hoe El Chapo wederom naar de gevangenis wordt gebracht. Op subtiele wijze gaan de archiefbeelden over in geënsceneerde beelden, waarbij Marco de la O de drugsbaas speelt.

Het zal geen verrassing zijn dat de makers van deze Mexicaans-Amerikaanse productie goed gekeken hebben naar het succes van Narcos, over de Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar. Ook in die serie ging het over de opkomst en ondergang van een Latijns-Amerikaanse patrón, waarin grof geweld nooit ver te zoeken is, evenals de verwevenheid van de criminele onderwereld met de ‘bovenwereld’. En ook hier hebben de bij vlagen bizarre gebeurtenissen in het drugsmilieu soms wat surrealistische trekjes.

Pablo Escobar speelt in de eerste aflevering van El Chapo overigens (toevallig?) een cruciale rol. El Chapo (‘de kleine)’, die z’n bijnaam kreeg dankzij een lengte van 1,68 meter, vloog in 1985 achter de rug van z’n baas om naar Colombia en maakte een deal met Escobar. Hij beweert, onder druk van Escobar, in plaats van vijf dagen, in 48 uur coke van Colombia naar de VS te kunnen transporteren. Zijn geheime wapen hierbij? Een tunnel onder de Mexicaans-Amerikaanse grens.

El Chapo heeft een crimineel met een kleurrijk verleden in een milieu met de nodige karaktervolle personages. Maar in de eerste aflevering komt het allemaal nogal gehaast over en is het is nog teveel by the numbers. Personages zijn behoorlijk eendimensionaal, de intense uitwisselingen van blikken zijn eerder soapy dan spannend, de score te stock-achtig. De deadline die Escobar oplegde in aflevering één is niet echt spannend, want de uitslag weten we al lang (als Guzmán het niet gered had, was hij wel geliquideerd). Een achtervolging en schietpartij aan de grens met de VS had een enerverende actiescène kunnen zijn, maar is zo zeldzaam slordig in beeld gebracht dat het nauwelijks te volgen is. Maar wat niet is, kan nog komen in de volgende acht afleveringen. El Chapo zit in de seizoensopener nog gevangen in de middelmaat, maar wie weet lukt het de serie hier spectaculair uit te ontsnappen.

El Chapo S01, vanaf 17 juni op Netflix