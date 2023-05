#EK2016: NOS-commentatoren voorspellen • 10-06-2016 • leestijd 9 minuten • bewaren

Welk land wordt de verrassing van het EK? En wie neemt zijn ploeg op sleeptouw? NOS-commentatoren doen een boekje open.

TOERNOOI Eens even denken... Dit wordt mijn tiende. Kijk aan, een jubileum. Wist ik niet.

EK-HERINNERING Ik heb heel warme herinneringen aan het EK van 2004 in Portugal. Ik had een vaste post in Lissabon, kon als ik zelf niet hoefde te werken alle wedstrijden zien. Dat was fantastisch. Mijn mooiste wedstrijd als commentator was Spanje tegen Italië in 2012. Omdat het de finale was.

DOORBRAAK Ik ben normaal gesproken geen fan van het Engelse elftal, maar dit team is een uitzondering. Ik denk dat Harry Kane de stap naar de absolute sterrenstatus kan maken.

VERRASSING Ik denk dat Polen en Oostenrijk heel ver kunnen komen. Goede teams, met individueel sterke spelers.

RONALDO Nee, dat gaat ’m ook nu niet worden. Hij is de laatste tijd wat blessuregevoelig, en ik vind Portugal alleen maar zwakker geworden in de loop der jaren.

MIDDAG- OF AVONDWEDSTRIJD Toch wel avond. Een wedstrijd onder kunstlicht heeft iets magisch. Mensen kunnen er naartoe leven. Dat geldt ook voor een commentator.

GROTE ONBEKENDE Ik ga te maken krijgen met Albanië. Daar ken ik nu nog bijzonder weinig spelers van. Normaal gesproken heb je altijd wel een collega die je kunt bellen, maar ik ken geen enkele Albanese journalist. Soms krijg je hele rapporten van collega’s binnen.

Een Zweedse verslaggever maakt altijd een enorm document dat alle collega’s ongevraagd krijgen opgestuurd.

ALLES OF OVERSLAAN Als je moet reizen, zul je altijd wel wat moeten overslaan. Wat ik kan zien, kijk ik. Ik zal deze keer minimaal veertig wedstrijden zien, verwacht ik.

SCHOONHEIDSPRIJS Uiteindelijk toch Spanje. Daar wordt by far het beste voetbal gespeeld.

VOLKSLIED Italië.

TENUE Ierland.

DROOMFINALE Moet het realistisch zijn? Nee? Dan zeg ik België tegen Polen. Een gekke finale frist de zaak op. Ik ken niemand die niet genoten heeft van het kampioenschap van Leicester City, bijvoorbeeld. Overigens denk ik dat België een van de teleurstellingen gaat worden. Belangrijke spelers, zoals Hazard, hebben dit seizoen niet het niveau om het verschil te maken.

WINNAAR Spanje.

ONTSPANNING Ik twijfel of ik mijn racefiets meeneem. Zo niet, dan zal ik er waarschijnlijk een huren. Als het lekker weer is, fiets ik graag een rondje van 80,90 kilometer.

HOE LEG JE AAN BUITENLANDSE COLLEGA’S UIT DAT NEDERLAND ER NIET BIJ IS?Als ik het op de tribune zou moeten uitleggen, kost het me zoveel tijd dat de wedstrijd allang begonnen is. Geen beginnen aan.

JAN ROELFS

TOERNOOI Dit wordt mijn zevende. EK-

HERINNERING Dat was de kwartfinale tussen Turkije en Kroatië in 2008. In de verlenging gebeurde van alles: Kroatië scoorde in de voorlaatste minuut, maar Turkije maakte toch nog gelijk. Ik ging helemaal uit m’n dak.

WEDSTRIJD Ik kijk uit naar Duitsland tegen Polen. Echt een heerlijke wedstrijd. Parijs, volle bak, avondwedstrijd; dat zijn de ingrediënten voor mij.

DOORBRAAK Paul Pogba van Frankrijk wordt nu echt een wereldster.

VERRASSING Zweden.

RONALDO Nee, dit wordt niet het toernooi van Ronaldo. Het wordt een déjà vu. Ik denk dat er niet genoeg steun is binnen zijn ploeg. Ik vind hem ook geen speler die een elftal kan dragen, zoals Messi dat beter kan. De Portugezen accepteren zijn sterrenstatus, maar die zorgt soms ook voor wat wrijving.

MIDDAG- OF AVONDWEDSTRIJD Avond. Het is donker, er is meer sfeer, de lichten zijn aan. Primetime.

GROTE ONBEKENDE Noord-Ierland. Daar heb ik, nu ik nog onvoorbereid ben, geen idee van.

ALLES OF OVERSLAAN Ik heb een schema van de wedstrijden die ik ga kijken. Ploegen waarbij ik commentaar ga geven. Verder probeer ik zo veel mogelijk te kijken, al laat ik er ook weleens een schieten. Ik kijk vaak op mijn laptop, neem mijn kantoor mee naar plekken met wat reuring. Daar kan ik het beste werken. In Parijs, waar ik straks zit, heb ik ook een fiets tot mijn beschikking. Daarop ga ik de stad door, op zoek naar een leuke werkplek. Ik vind het lekker, en het is veiliger. Ons is afgeraden om de metro te nemen. Nou ja, het mag, natuurlijk, maar het wordt niet gestimuleerd.

SCHOONHEIDSPRIJS Duitsland. Dat is jaren geleden, na een cultuuromslag, heel mooi gaan voetballen, met veel druk zetten. Een voorbeeld voor veel landen.

VOLKSLIED Engeland.

TENUE Frankrijk.

DROOMFINALE Engeland tegen Frankrijk.

WINNAAR Het staat haaks op mijn droomfinale, maar ik denk dat Duitsland gaat winnen. Het is nog steeds de sterkste ploeg, en ze staan er altijd op een eindtoernooi.

ONTSPANNING Hardlopen. En als het kan zoek ik een plaatselijk tennisclubje op. Ik ben gediplomeerd tennisleraar en vind het heerlijk om even te spelen.

HOE LEG JE AAN BUITENLANDSE COLLEGA’S UIT DAT NEDERLAND ER NIET BIJ IS?Een hopeloze kwalificatie. Onder Hiddink ging het dramatisch, maar toch denk ik dat hij nooit ontslagen had moeten worden. Ik gun Danny Blind het beste, maar ik denk dat Guus het nog recht had kunnen breien.

JEROEN ELSHOFF

TOERNOOI Ik heb twee WK’s en één EK gedaan. Dit wordt mijn vierde toernooi.

EK-HERINNERING Bij Zweden tegen Frankrijk in 2012 stond er niet veel meer op het spel. De Zweden waren al uitgeschakeld, maar maakten er toch een geweldig feest van in Kiev. Absoluut hoogtepunt was een volley van Zlatan, een van de mooiste goals van het toernooi. Het was puur kunst. Wat een fenomeen. Geweldig om daar commentaar bij te geven.

WEDSTRIJD Mijn eerste wedstrijd: Engeland tegen Rusland. Ik ben extreem benieuwd naar Engeland. Ze hebben een bijzonder jaar gehad, met het kampioenschap van Leicester City. Ze hebben gezien hoe je met inzet en een goed team succes kunt hebben. Het kan nu weleens allemaal op z’n plek vallen.

DOORBRAAK Dele Alli van Tottenham kan de sensatie van het toernooi worden. Geweldige speler.

VERRASSING Polen, met Lewandowski en Milik. En met verrassen bedoel ik een plek in de kwartfinale of, wie weet, de halve finale.

RONALDO Op dit soort toernooien heb je een goede ploeg nodig om uit te blinken. Ik geloof niet in Portugal. In de Champions League-finale was aan Ronaldo bovendien te zien dat het een lang seizoen is geweest.

MIDDAG- OF AVONDWEDSTRIJD In de middag ben je vaak wat frisser en meer uitgerust. Soms hoor je dat terug. Toch kies ik voor het laatste. De avond valt, supporters zijn al de hele dag in de stad geweest. De sfeer is beter.

GROTE ONBEKENDE Ik wist niets van Noord-Ierland tot ik onlangs in Ierland, rondom de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal, werd bijgepraat door een bekende.

ALLES OF OVERSLAAN Ik ga proberen zo veel mogelijk te kijken, maar als ik zelf een wedstrijd heb, zit ik twee uur van tevoren op de tribune. Lezen. Inbeelden. Praktische zaken gaan voor.

SCHOONHEIDSPRIJS Spanje. Veel mensen zeggen dat het minder wordt, maar dat zie ik helemaal niet. Als je wil genieten, moet je naar Spanje kijken.

VOLKSLIED Italië.

TENUE Ook Italië.

DROOMFINALE Spanje tegen Duitsland.

WINNAAR Frankrijk. Achterin hebben ze wat problemen, maar het is gewoon een goede ploeg. En als er in een land iets gebeurt, zoals de aanslagen in Parijs, kan er soms wat loskomen. Zie de honkballers van de Boston Red Sox die kampioen werden na de aanslag bij de marathon van Boston.

ONTSPANNING Ik ben een van de gelukkigen die in het zuiden van Frankrijk zit, tussen Nice en Marseille. Mocht er vrije tijd zijn, dan ben ik op een terras te vinden met een goed boek.

HOE LEG JE AAN BUITENLANDSE COLLEGA’S UIT DAT NEDERLAND ER NIET BIJ IS? Dat valt niet uit te leggen. Als iemand het vraagt, moet je gewoon omlaag kijken en je hoofd schudden.

ARNO VERMEULEN

TOERNOOI Dit wordt mijn negende eindtoernooi.

EK-HERINNERING Engeland tegen Ierland in 1988. 0-1 werd het. Ik werkte voor NOS-radio. Het was mijn eerste EK-wedstrijd.

WEDSTRIJD Ik heb in Frankrijk niet echt een wedstrijd die echt boven de rest uit klettert. De belangrijkste is mijn eerste: de openingswedstrijd tussen Frankrijk en Roemenië. Vanwege de spanning, de schijnwerpers en het feit dat ik van Frankrijk superveel verwacht.

DOORBRAAK Antoine Griezmann van Frankrijk kan de speler van het toernooi worden.

VERRASSING Ik heb het vermoeden dat Turkije wat gaat betekenen. Ze hebben een paar goede jongens – Arda Turan, die het elftal op sleeptouw kan nemen, of Hakan Çalhano ? lu van Leverkusen. Je hebt ook altijd wel een land waar politiek iets mee aan de hand is, dat vervolgens goed voor de dag komt.

RONALDO Hij heeft weinig steun. Zelfs een wereldster als hij kan het in dit tijdperk niet meer in z’n eentje, zoals Maradona het ooit deed.

AVOND- OF MIDDAGWEDSTRIJD Avond. Als een wedstrijd om drie uur ’s middags begint, moet je er voor twaalf uur zijn. Dat vereist een ander bioritme. Naar een avondwedstrijd kun je lekker toeleven.

GROTE ONBEKENDE Slowakije is voor mij nu nog (op 26 mei, red.) een behoorlijke onbekende. Albanië, natuurlijk. Het wordt puzzelen in de voorbereiding.

ALLES OF OVERSLAAN Soms ben ik aan het reizen of zit ik in het stadion, waardoor ik wedstrijden niet kan zien. Ik kijk veel terug, vooral de ploegen die ik moet becommentariëren.

SCHOONHEIDSPRIJS Engeland. Ik ben enorm fan van het huidige team. Het heeft aanvallend zo ongelofelijk veel mogelijkheden en is centraal in de verdediging zo matig, dat ik hoop dat bondscoach Roy Hodgson voor de aanval gaat kiezen.

VOLKSLIED Spanje. Zonder tekst. Mooi.

TENUE Italië. Die zijn niet te kloppen, net als de Italiaanse journalisten.

DROOMFINALE België tegen Frankrijk. België moet met die lijn met Hazard, De Bruyne en Carrasco zeker de halve finale kunnen halen. En waarom dan niet de finale?

WINNAARFrankrijk. Niet vaak is een land zo duidelijk de favoriet geweest.

ONTSPANNING Ik ben een paar dagen in Marseille. Daar zie ik mezelf wel even met een glas witte wijn in de haven over de Middellandse Zee turen.

HOE LEG JE AAN BUITENLANDSE COLLEGA’S UIT DAT NEDERLAND ER NIET BIJ IS? Ik zeg altijd tegen de Belgen, die hartelijk om onze afwezigheid lachen, dat we sterker dan ooit zullen terugkomen, maar dat is een wens zonder veel bodem.

PHILIP KOOKE

TOERNOOI Het wordt mijn elfde toernooi. De eerste drie voor Eurosport, daarna de NOS.

HERINNERING Op mijn eerste EK, in 1996 in Engeland, was mijn eerste wedstrijd die tussen Roemenië en Frankrijk. De leiding van Eurosport vond dat ik een co-commentator moest hebben, en dat moest Rob Rensenbrink worden. Voor de uitzending maakten we kennis. Ik ging ervan uit dat hij wel gewend was om commentaar te geven, maar dat bleek niet het geval. Ik liet stiltes voor hem vallen, ging steeds nadrukkelijker knikken, maar hij zat alleen maar achterover geleund met zijn handen achter zijn hoofd. Na een kwartier – hij had nog niets gezegd – besloot ik het hem expliciet te vragen: Nou Rob, wat vind jij ervan? Hij zei: Nwah… ik vermaak me wel.

WEDSTRIJD Normaal kijk je bij dit soort toernooien uit naar de A-films, maar nu kun je het vergelijken met een filmhuis. Vreemde landen, spelers die je niet elke dag ziet. Van tevoren denk je: wat moet ik ermee? Maar het kan een aangename verrijking worden van wat je al kent.

DOORBRAAKKyle Lafferty, de spits van Noord-Ierland, zal gaan opvallen, vermoed ik. Of David Alaba, de belangrijkste speler van Oostenrijk.

VERRASSING Wales kan verrassen. Ik denk dat Gareth Bale eenzelfde rol kan gaan vervullen zoals Arjen Robben die in 2014 bij Nederland had.

RONALDO Hij oog niet helemaal fit, net als twee jaar geleden in Brazilië. Ik heb ook de indruk dat het juk om een heel elftal te dragen hem zwaar valt.

MIDDAG- OF AVONDWEDSTRIJD Maakt me echt helemaal niets uit.

GROTE ONBEKENDE Voor het grote publiek zal dat Albanië zijn. Ik denk dat ze verschrikkelijk worden onderschat. Ze hebben jongens die zijn opgegroeid in de grote Europese competities.

ALLES OF OVERSLAAN We zullen de wedstrijden allemaal wel weer zien, denk ik.

SCHOONHEIDSPRIJSIk heb een zwak voor de Noord-Ieren. Ze gaan wellicht geen wedstrijd winnen, maar ik ben van ze gecharmeerd. Meer dan de Engelsen spelen ze het traditionele, Engelse voetbal. Ze hebben niet veel met dat oeverloze tactische geschuif. Kan verfrissend zijn.

VOLKSLIED Ierland. Ze hebben trots, maar dat gaat gepaard met relativisme. Sommige volken slaan door in hun trots. Dan wordt het eng. Bij Ierland is het nooit eng.

TENUE Kroatië, met die blokjes.

DROOMFINALE Een finale met verrassingen.

WINNAAR De chemie die nodig is, ontstaat bij een ploeg meestal pas tijdens het toernooi. Daar valt nog niets over te zeggen.

ONTSPANNING Ik neem altijd een boek mee, waar ik soms wel en soms niet aan toe kom. Deze keer is dat de biografie van zanger en troubadour Bram Vermeulen.

HOE LEG JE AAN BUITENLANDSE COLLEGA’S UIT DAT NEDERLAND ER NIET BIJ IS? Voetbal gaat in cycli. Daar heeft elk land mee te maken. Nederland zit nu in een dal, dat weleens hardnekkig kan blijken.

Frank Snoeks completeert het zestal NOS-commentatoren in Frankrijk, maar zag af van deelname aan dit artikel.