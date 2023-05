Het einde lijkt nabij in trailer voor The 100 S4 • Nieuws • 16-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Begin volgend jaar debuteert het vierde seizoen van The 100 op The CW. Bekijk alvast hoe de trailer het einde der tijden inluidt.

De postapocalyptische dramaserie is een adaptatie van het gelijknamige boek van Kass Morgan en wordt geproduceerd door Leslie Morgenstein, bekend van series als Gossip Girl, Pretty Little Liars en The Vampire Diaries. The 100 speelt zich af in een wereld waarin onze aarde na een nucleaire oorlog onbewoonbaar is geworden. De laatste overlevenden bevinden zich inmiddels aan boord van een gigantisch ruimtestation, genaamd The Ark. Vele jaren later wordt er alsnog een groep van 100 jeugddelinquenten teruggestuurd om het aardoppervlak te verkennen. Als blijkt dat ze niet alleen zijn, begint een keiharde strijd om te overleven. De hoofdrol in The 100 wordt gespeeld door voormalig Neighbours-actrice Eliza Taylor. Paige Turco, bij veel kinderen uit de jaren 80 en 90 bekend als April O’Neil in de tweede Ninja Turtles-film, geeft gestalte aan haar moeder.

Het vierde seizoen van The 100 bestaat uit 13 afleveringen. De eerste daarvan gaat op 7 februari in première. In Nederland zijn de eerste drie seizoenen te zien op Netflix. Ook het vierde seizoen zal daar in de loop van 2017 worden toegevoegd.