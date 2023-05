Amazon Prime, nu ook in Nederland • Amazon • 14-12-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Amazon Prime is vanaf nu ook in Nederland beschikbaar. Hoe goed is dat nieuws?

Hoewel Novak Djokovic in september dit jaar de finale van de US Open verloor, viel er bij de tennisser thuis toch iets te vieren: Amazon Prime maakte bekend een realityshow over zijn leven uit te zenden. De show zal vanaf 2017 beschikbaar zijn voor kijkers in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Japan. Amazon Prime-leden kunnen bijvoorbeeld al genieten van Woody Allen's tv-serie Crisis In Six Scenes ( recensie ). En The Grand Tour , de nieuwe autoshow van James May, Richard Hammond en Jeremy Clarkson.

Welkom in de wereld van Amazon Prime, de streamingdienst van het wereldberoemde e-commercebedijf. De programmering is divers en vooral eigenzinnig, met sterke persoonlijkheden – niet per se mainstream. Want hoewel Djokovic de beste tennisser ter wereld is, is hij niet erg geliefd bij tennisfans. Eigenzinnigheid geldt (op een weer heel andere manier) voor het voormalige Top Gear-trio; de heren moesten niet voor niets weg bij de BBC. En dan het filmaanbod: Spike Lee’s Chiraq , of een film als Elvis & Nixon , met in de hoofdrollen Kevin Spacey en Michael Shannon. Beiden te zien via Amazon Prime – sterker nog, Amazon heeft bijgedragen aan hun totstandkoming. Het bedrijf heeft sinds kort een afdeling, Amazon Studios, dat films, tv-series en comics ontwikkelt en/of distribueert. Daarbij blijkt wederom Amazon’s sterke voorkeur voor makers met een eigen stem, en een specifieke stijl. Amazon is zoals gezegd mede verantwoordelijk voor nieuw werk van Woody Allen en Spike Lee, maar ook Jim Jarmusch, een van de pioniers van de Amerikaanse onafhankelijke film, heeft al voor twee films samengewerkt met Amazon. Daarnaast is Amazon niet bang om buiten de VS te kijken, en heeft het bijvoorbeeld samengewerkt met Iraniër Asghar Farhadi ( A Separation ) en Zuid-Koreaan Park Chan-Wook ( Oldboy ). Hierbij moet opgemerkt worden dat sommige Amazon-films wel onze bioscopen hebben gehaald, zoals natuurlijk Allen’s Café Society, Nicolas Winding Refn’s The Neon Demon en Love and Friendship van Whit Stillman .

Amazon Studio’s track record op het gebied van tv-series is nog indrukwekkender: de studio is inmiddels (mede)verantwoordelijk voor ruim zestig tv-series. Vorig jaar was de meest gestreamde serie The Man In The High Castle . De serie, gebaseerd op het boek van sci-fi cultschrijver Philip K. Dick ( Blade Runner ) vindt plaats in een alternatieve realiteit waarin Duitsland de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. Deze serie is nog niet in Nederland te zien, maar de VPRO zond wel Transparent uit, een comedy rond een vader die uit de kast komt als transgender. Transparent is waarschijnlijk Amazon’s best ontvangen serie. Het heeft inmiddels zes Emmy’s gewonnen en veel lof ontvangen voor haar realistische en optimistische representatie van de transgender gemeenschap. Transparent’s progressiviteit uit zich ook achter de schermen. Aan het programma hebben ruim tachtig transgenders meegewerkt, onder wie coproducent Zackary Drucker. En dan is er ook nog Mozart in the Jungle ( lees hier de recensie van seizoen 3 ). Gael Garcia Bernal, die een Golden Globe won voor zijn rol in de serie, speelt hier een orkestleider die zich onder meer ontfermt over een jonge hoboïste.

Transgender , een van de hoogtepunten op Amazon Prime

De impact van Prime zou nog wel veel verder kunnen gaan dan wat we nu zien met Netflix en andere VOD-diensten. Amazon heeft namelijk serieuze interesse in het uitzenden van live sport. Daarbij is het bedrijf vooral geïnteresseerd in sporten die wereldwijd populair zijn, zoals tennis, golf, voetbal en basketbal. Momenteel onderhandelt Amazon bijvoorbeeld over de uitzendrechten van Roland Garros. Geen gemakkelijke opgave, veel competities hebben al hun eigen zenders en eigen streamingapps. Maar de zakken van Amazon zijn diep. En sport is nou net het tv-evenement dat zich slecht uitgesteld (lees: met de advertenties vooruit gespoeld) laat kijken. Dankzij Amazon (en Twitter, dat ook volop investeert in live streaming; het afgelopen jaar hebben zij al NFL-wedstrijden, Wimbledon en de conventies van de Republikeinen en Democraten live gestreamd) kan het voor traditionele televisiezenders veel lastiger worden om te profiteren van dit soort live evenementen. Daardoor kan Amazon (naast de indrukwekkende en vooruitstrevende drama- en filmbibliotheek) pas echt grote stappen maken.

Prime Video kost € 2,99 per maand gedurende de eerste zes maanden (introductieprijs). Meer informatie vind je hier