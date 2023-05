Eieren zoeken in Zootropolis • 23-11-2016 • leestijd 4 minuten • bewaren

De beste 'easter eggs' in de Disneyfilm Zootropolis.

10. The Godfather

De meesten zal deze niet zijn ontgaan. Tijdens hun speurtocht naar de verdwenen otter Emmett Otterton komen konijn Judy en vos Nick terecht bij het hoofdkantoor van de beruchte maffioso Mr Big, de spitsmuisvariant van Don Corleone uit The Godfather , die duidelijk niet geamuseerd is dat hij op de bruiloft op zijn dochter wordt gestoord. Interessanter is de reden waarom de makers bij een spitsmuis zijn terechtgekomen. Spitsmuizen blijken namelijk, zo vertelde coregisseur Rich Moore in een interview voor Cinemablend, een van de meest valse roofdieren ter wereld te zijn. ‘Stop vier spitsmuizen ‘s avonds in een dichte emmer en je krijgt er ’s ochtends één hele dikke spitsmuis voor terug,’ aldus Moore.

9. The Devil Wears Preyda

Waarom betalen voor een merknaam, als je ook zelf iets leuks kunt verzinnen? De makers van Zootropolis gingen helemaal los bij het verzinnen van geinige dierenvarianten op populaire merknamen. Van Preyda (Prada) tot Mousy’s (Macy’s), van ZNN (CNN) en Snarlbucks (Starbucks) tot Just Zoo It (Just Do It). Het appelsymbooltje van Judy’s net-niet-iPhone werd een worteltje. Maar ook Buy n Large, het fictieve bedrijf uit Wall-E , maakt zijn opwachting.

8. Echte nep

Nog leuker dan de merknamen zijn de verhaspelde titels van de illegale Disney-DVD’s die wezel Duke Weaselton probeert te slijten: Wrangled (Tangled), Wreck-It Rhino (Wreck-It Ralph), Floatzen (Frozen) en Meowana (Moana/Vaiana). Op Judy’s iPod kan je luisteren naar bands als Fur Fighters en Fleetwood Yak tot Guns N’ Rodents en Kanine West.

7. Burenliefde

Ook de makers zelf maken graag hun opwachting in hun eigen Disney-films. Zo spraken co-regisseur Byron Howard en scriptschrijver Jared Bush de stemmen in van Judy’s nieuwe luidruchtige buren Bucky en Pronk Oryx-Antlerson. De dubbele achternaam (en het feit dat ze allebei tot een andere antilope-soort behoren) doet vermoeden dat ze niet broers maar juist een getrouwd stel zijn.

6. Oh my God, they killed Bambi!

Om de locoburgemeester te laten geloven dat ook Nick psychotisch is geworden, moet in één van de exposities van het Natural History Museum een lief klein opgezet hertenkalfje het ontgelden, dat als twee druppels lijkt op het hoofdpersonage uit Bambi. Iemand zin in hertenbiefstuk?

5. Frozen

Geen enkele nieuwe Disney-film is compleet zonder referenties naar Frozen , de meest succesvolle Disney-animatiefilm ooit. Dus is de mantra van politiechef Bogo (Idris Elba) ‘Let it go’, kan je alvast een illegale DVD kopen van Floatzen 2 en komt Kristen Bell (Anna in Frozen ) heel even opdraven als een vrouwelijke luiaard bij het CBR. Er lopen zelfs ergens twee olifantjes verkleed als Anna en Elsa rond. (Het moge duidelijk zijn, als paaseierenjager heb je héél veel vrije tijd nodig).

4. Hidden Mickeys

Over veel vrije tijd gesproken: Lang voor Pokemon Go waren er al de Hidden Mickeys, verborgen Mickey Mouse-figuurtjes die te vinden zijn in en rondom de Disneylandparken – en in Disneyfilms. Het fenomeen begon toen Disney eind jaren ’70 in Florida bouwde aan het Epcot-park, wat de volwassen tegenhanger moest worden van Magic Kingdom, inclusief verkoop van alcohol en daardoor exclusief de Disney-karakters. Zo werd het idee voor de verstopte Mickey-symbooltjes geboren. Volgens de experts zitten er in Zootropolis minstens zeven, waaronder eentje als knuffel in een kinderwagen, en eentje tussen de vlekken van politieagent en jachtluipaard Clawhauser. Zelfs de makers zelf zeggen niet te weten hoeveel het er daadwerkelijk zijn. Spot jij ze allemaal?

3. Duke Weaselton

Idris Elba (Shere Khan in The Jungle Book , een zeeleeuw in Finding Dory ) was het afgelopen jaar niet weg te slaan uit Disney-films. Maar Disney heeft een nog trouwere klant. Alan Tudyk (Wash uit Firefly ) verleende in vier achtereenvolgende Disney-films zijn stem aan een slechterik. In Frozen was hij de Hertog (Duke) van Weselton, wiens naam altijd werd uitgesproken als Weaseltown. Dus was er voor hem in Zootropolis geen ander dier mogelijk dan een wezel, Duke Weaselton (die verdacht veel klinkt als Steve Buscemi). Ook daar wordt zijn naam verhaspeld, maar dan juist tot Weselton.

2. Breaking Bad

Aan The Godfather kon je haast niet ontkomen, maar de meest geniale niet-Disney-referentie is toch wel de knipoog naar Aan The Godfather kon je haast niet ontkomen, maar de meest geniale niet-Disney-referentie is toch wel de knipoog naar Breaking Bad in de scène waarin een ram in een knalgele overall in een verwaarloosde treincabine diepblauwe drugs bereid. O ja, en zijn vrienden heten Woolter en Jesse. Hoe ‘bèèèhd’ wil je het hebben?

1. Politiek

Judy: ‘Maar jij bent niet zoals zij.’ Nick: ‘Oh, is er een “zij” dan?’ Disney is meestal niet van de duidelijke politieke boodschappen, toch is het haast onmogelijk om in Zootropolis niet ook een link naar onze huidige maatschappij te zien. De stad Zootropolis mag dan wel een ‘unieke plek’ zijn, waar ‘verschillen gekoesterd worden’, maar zodra er een link wordt gelegd tussen de plotselinge uitbraken van geweld en het DNA van roofdieren, breekt de pleuris uit. De prooidieren wapenen zich, roofdieren worden op non-actief gesteld. Nick vindt dat je tien procent van de dierenbevolking niet zomaar op één hoop kunt gooien, Judy vindt van wel. Konijntjes worden niet opeens wild, roofdieren wél. Dat ligt aan hun biologie. Biologie of religie, poteeto, potahto.

Bedoeld of niet, het roept herinneringen op aan de zeldzaam tragische misstap die Disney in 1946 met Song of the South maakte (een film die de laatste dertig jaar niet meer is uitgebracht en waarschijnlijk ook nooit meer het daglicht zal zien). Een verhaal in een verhaal – toevallig ook met een vos en een konijn de hoofdrol - waarin een goedlachse voormalige slaaf het blanke zoontje van de baas vermaakt met de avonturen van Broer Konijn. Waar die film ten onder ging aan problematische stereotyperingen, laat Zootropolis juist zien dat iedereen kan worden wie hij/zij wil, ongeacht afkomst en achtergrond.

Zootropolis