Eerste tv-spotje voor Outlander S3 • Nieuws • 17-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

In september gaat het derde seizoen van Outlander van start bij Starz. Het eerste tv-spotje is inmiddels online gelekt.

Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon, die door Star Trek-veteraan Ronald D. Moore werden bewerkt voor televisie. In de serie wordt verpleegster Claire (Caitriona Balfe) vanuit 1945 getransporteerd naar het Schotland van 1743, waar ze een romance beleeft met de Schotse strijder Jamie Fraser (Sam Heughan). In het derde seizoen is ze inmiddels weer in haar eigen tijd beland, terwijl ook Jamie zijn leven weer probeert op te pakken. Toch kunnen ze elkaar niet vergeten en wordt er gezocht naar een manier om opnieuw bij elkaar te kunnen zijn. In de serie heeft ook de Nederlandse Lotte Verbeek (die zich met The Borgias in de kijker speelde) een bijrol.

Outlander is in Nederland te bekijken op Netflix. Het tweede seizoen van de serie werd eind vorige maand toegevoegd. Wanneer het derde seizoen naar Netflix komt is niet bekend.