Eerste trailer onthuld van Marvel’s Inhumans

Naast het nog altijd lopende Agents of S.H.I.E.L.D. en na het kortstondige Agent Carter brengt de Amerikaanse zender ABC nu opnieuw een stripverfilming naar televisie: Marvel’s Inhumans. De trailer is nu vrijgegeven.

De genetisch gemanipuleerde supermensen van Marvel’s Inhumans, of kortweg Inhumans, werden in de jaren zestig bedacht door Stan Lee en Jack Kirby. In de verfilming van hun stripboeken is Anson Mount (Hell on Wheels) te zien als Black Bolt, de leider van de Inhumans die met enkel zijn stem complete steden in puin kan leggen. Iwan Rheon (Game of Thrones) speelt zijn jaloerse broer Maximus, die vastbesloten is om hem van de troon te stoten. Bijrollen zijn er voor Serinda Swan, Isabelle Cornish en Ken Leung. Scott Buck ( Iron Fist ) treedt aan als showrunner. De eerste twee afleveringen van Inhumans werden geregisseerd door onze eigen Roel Reiné en krijgen op 1 september een speciale voorpremière in de IMAX-zalen van enkele bioscopen.