Eerste trailer van droogkomisch drama Patriot

Amazon komt deze maand in de VS met de droogkomische dramaserie Patriot. De streamingdienst heeft inmiddels de eerste trailer vrijgegeven.

De hoofdrol in Patriot is voor Wonderland-acteur Michael Dorman. Hij speelt John Tavner, een spion die moet voorkomen dat Iran een nucleaire macht wordt. Daarvoor moet hij diep undercover, en wel als onopvallend werknemer bij een oersaai bedrijf dat industriële pijpleidingen aanlegt. Zijn missie wordt bemoeilijkt door zijn vader Tom Tavner, zelf een hooggeplaatste spion (Terry O’Quinn uit Lost), zijn broer en politicus Edward Tavner (Michael Chernus uit Orange is the New Black ) en zijn nieuwe baas Mr. Claret (Kurtwood Smith uit That '70s Show). Patriot werd bedacht en geschreven door Steven Conrad, eerder verantwoordelijk voor de scenario’s van tragikomische films als The Weatherman van Gore Verbinski en The Secret Life of Walter Mitty van Ben Stiller, dus dan weet je welke toon je kunt verwachten. Glenn Ficarra en John Requa, de schrijvers van Crazy Stupid Love en Focus die momenteel op televisie succes hebben met This Is Us, produceren de serie.