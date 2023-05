Eerste teasertje voor live uitvoering van Hairspray • Nieuws • 22-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na eerder The Sound of Music , Peter Pan en The Wiz , pakt NBC dit jaar uit met Hairspray!. De tv-uitvoering van de musical wordt pas op 7 december live uitgezonden, maar kreeg nu alvast een eerste teaser.

De tv-adaptatie van Hairspray! speelt zich af in het Baltimore van de jaren 60, waar Tracy Turnblad (gespeeld door nieuwkomer Maddie Baillio) auditie doet voor een tv-show en plots verandert in een beroemdheid. De onbekende Baillio zal door NBC omringd worden met grotere namen, zoals Jennifer Hudson (Oscarwinnares voor Dreamgirls ), Ariana Grande en Kristin Chenoweth. Harvey Fierstein speelt haar moeder Edna Turnblad, een rol die hem op het toneel al een Tony opleverde. Achter de schermen zijn onder andere de producenten van de filmversie van Hairspray! uit 2007 bij de tv-uitvoering betrokken.

Televisie-musicals zijn de laatste jaren weer erg populair in Amerika, hoewel niet elke zender het aandurft om ze live uit te zenden. Fox deed dat bijvoorbeeld nog wel met het zeer succesvolle Grease , maar hun aankomende adaptatie van The Rocky Horror Picture Show zal van tevoren worden opgenomen. Daarnaast maakt ABC zich klaar voor een musical-versie van Dirty Dancing , maar deze zal eveneens niet live op tv worden uitgezonden.