Eerste teasertje voor laatste seizoen Girls • Nieuws • 23-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Volgend jaar neemt Lena Dunham afscheid van haar serie op HBO. Bekijk de eerste beelden van de laatste reeks Girls.

De komische dramaserie werd bedacht door Dunham zelf, die zich volop liet inspireren door haar eigen leven. Ze speelt ook zelf een rol in de show, waarin vier hartsvriendinnen in het hectische New York hun dromen proberen te verwezenlijken. Dunham wordt in het nieuwe seizoen wederom vergezeld door Allison Williams, Jemima Kirke en Zosia Mamet. Verder is onder andere Adam Driver opnieuw van de partij. Het succes van Girls bleek voor Driver een aardig opstapje naar een drukbezette filmcarrière – hij is de grote bad guy Kylo Ren in de nieuwe reeks Star Wars -films en werkte onlangs met Martin Scorsese – maar toch wist de acteur weer tijd vrij te maken voor de HBO-serie. Het laatste seizoen bestaat uit tien nieuwe afleveringen. Girls wordt geproduceerd door Judd Apatow, eerder betrokken bij cultseries als Freak and Geeks en Undeclared.

De afsluitende reeks van Girls gaat op 12 februari van start op HBO. De zender zal dan helaas niet meer in Nederland beschikbaar zijn, dus het is nog even afwachten waar wij straks de laatste afleveringen kunnen bekijken.