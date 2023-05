Eerste teaser voor War Machine met Brad Pitt

Na bioscoopreleases als Inglourious Basterds, Fury en recentelijk Allied gaat de volgende oorlogsfilm met Brad Pitt direct naar Netflix. De streamingdienst gaf een eerste teaser vrij voor War Machine.

War Machine is gebaseerd van het waargebeurde boek The Operators , van journalist Michael Hastings. De film dient als een satire op de ondergang van een gedecoreerde Amerikaanse generaal en geeft een absurdistische blik op een filterloze en zelfverzekerde legerleider die zich middenin de waanzin van de oorlog stort. Pitt geeft in de film gestalte aan generaal Dan McMahon; een personage dat werd gebaseerd op Stanley McChrystal. McChrystal was een generaal die zich tijdens zijn toer in Afghanistan in de kijker speelde, maar na een controversieel profiel van Hastings zijn ontslag indiende. Naast Pitt zijn er bijrollen voor Ben Kingsley ( Gandhi ), Tilda Swinton ( Okja ), Topher Grace ( That ‘70s Show ), Anthony Michael Hall ( The Breakfast Club ), Will Poulter ( The Revenant ) en Alan Ruck ( Ferris Bueller's Day Off ).