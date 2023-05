Eerste teaser voor The Meyerowitz Stories

Adam Sandler en Dustin Hoffman etaleren hun zangtalent in de teaser voor The Meyerowitz Stories.

De Netflix-film werd geschreven en geregisseerd door Noah Baumbach (The Squid and the Whale, Frances Ha). Het komische familiedrama gaat over de succesvolle patriarch Harold (Hoffman) en de band die hij heeft met zijn inmiddels volwassen kinderen, gespeeld door Sandler, Ben Stiller en Elizabeth Marvel. Stiller speelde eerder de zoon van Hoffman in de Meet the Parents-films en werkte ook met Noah Baumbach aan het tragikomische Greenberg. Emma Thompson (eerder romantisch met Dustin Hoffman in Last Chance Harvey) is te zien als de huidige echtgenote van Harold. Verdere bijrollen zijn er voor onder anderen Candice Bergen (Boston Legal), Adam Driver ( Girls ) en Judd Hirsch (Taxi).