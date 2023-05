Eerste teaser voor Alias Grace van Netflix

Het moordmysterie Alias Grace van auteur Margaret Atwood werd door Netflix bewerkt tot miniserie.

De streamingdienst zal met de adaptatie ongetwijfeld hopen op eenzelfde succes als dat Hulu onlangs had met een ander televisieproject ( The Handmaid’s Tale ) gebaseerd op een boek van Atwood. Het op feiten gebaseerde Alias Grace speelt zich af in 1843 en draait om de Ierse immigrante Grace (Sarah Gadon uit 11.22.63), die in Canada aan de slag gaat als bediende voor de welgestelde Thomas Kinnear. Later zou ze tot levenslang veroordeeld worden voor de moord op haar werkgever en diens huishoudster Nancy (Anna Paquin uit True Blood ), terwijl haar vermeende handlanger James (Kerr Logan) werd opgehangen. Maar was ze wel echt schuldig? Dat is wat de (overigens wel fictieve) psychiater Simon Jordan (Edward Holcroft uit Wolf Hall) met zijn onderzoek probeert te achterhalen.