Eerste teaser voor vierde seizoen Masters of Sex • Nieuws • 04-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het derde seizoen van Masters of Sex is inmiddels een aantal weken te zien op Netflix, maar Showtime heeft ook de vierde reeks alweer in de startblokken staan. Bekijk hoofdrolspelers Michael Sheen en Lizzy Caplan in een nieuwe teaser voor de waargebeurde dramaserie.

Waar het derde seizoen – lees hier onze recensie – ergens halverwege de jaren 60 opende, schuift de nieuwe reeks de onderzoeksperikelen van William Masters (Sheen) en Virginia Johnson (Caplan) door naar het einde van dat decennium. Seizoen 4 begint namelijk in 1968 en zal de kijker vervolgens meenemen naar de losbandigheid van de swingende jaren 70. De twee pioniers op het gebied van seksualiteit zullen dan – zowel op persoonlijk als professioneel vlak – weer ‘in contact komen’ met verschillende nieuwe partners.

Masters of Sex is gebaseerd op Masters of Sex: The Life and Times of William Masters and Virginia Johnson, The Couple Who Taught America How To Love van Thomas Maier. Het boek werd geadapteerd door Michelle Ashford ( The Pacific ), die ook voor het nieuwe seizoen weer aantreedt als producent. Gastrollen zijn er voor Beau Bridges, Sarah Silverman, Niecy Nash, Betty Gilpin, Andre Royo, David Walton, Alysia Reiner en Jeremy Strong. De vierde reeks gaat op 11 september van start op Showtime.