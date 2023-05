Eerste teaser trailer voor tv-versie van Heathers

Op Instagram is de eerste promo voor de tv-adaptatie van de cultfilm Heathers opgedoken.

Het origineel uit 1988 was een zwarte komedie waarin het tienermeisje Veronica (Winona Ryder uit Stranger Things ) en de psychopathische J.D. (Christian Slater uit Mr. Robot ) besloten om wat populaire meiden op school (allemaal genaamd Heather) uit de weg te ruimen. De film flopte aan de box office, maar bouwde vervolgens op video een cult following op. In de tv-versie wordt Veronica gespeeld door Grace Victoria Cox, bekend van Under the Dome en Twin Peaks . Nieuwkomer James Scully kruipt in de huid van Slaters personage. De Heathers worden deze keer gespeeld door Melanie Field, Brendan Scannell en Jasmine Mathews. Shannen Doherty, die te zien was in de originele film, krijgt een belangrijke bijrol in de serie, al wordt haar personage nog geheim gehouden.