Eerste teaser trailer voor Homeland S6 • 05-11-2016

Op 15 januari gaat Homeland weer van start op Showtime. Bekijk Claire Danes in de eerste teaser trailer voor het zesde seizoen.

Na een uitstapje naar Duitsland is Carrie Mathison (Danes) in het zesde seizoen weer terug op Amerikaanse bodem. Ze verblijft dan inmiddels in Brooklyn en werkt voor een instantie die in New York woonachtige moslims helpt. Het seizoen gaat van start op de dag dat Amerika een nieuwe president kiest – hier gespeeld door Elizabeth Marvel uit House of Cards – en zal ten einde komen op het moment dat ze wordt ingezworen. In de trailer zijn verder ook Mandy Patinkin en F. Murray Abraham weer te zien. Bijrollen zijn er dit seizoen voor onder andere Hill Harper (Limitless), Robert Knepper (Prison Break), Patrick Sabongui (The Flash) en Dominic Fumusa (Nurse Jackie).