Eerste teaser voor Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events van Netflix

Netflix verfilmde het kinderboek Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events. Patrick Warburton ( Rules of Engagement ) komt in de eerste teaser alvast met een waarschuwing.

In de serie nemen drie weeskinderen het op tegen hun boosaardige voogd Olaf, die koste wat het kost beslag wil leggen op hun erfenis. De kinderen moeten zijn talloze sluwe plannen dwarsbomen, om zo aanwijzingen te vinden omtrent de mysterieuze dood van hun ouders. Het boek werd in 2004 als eens eerder verfilmd, toen met Jim Carrey in de rol van Olaf. Dit keer wordt het personage gespeeld door Tony Award-winnaar Neil Patrick Harris, bekend van zijn rol als Barney Stinson in de sitcom How I Met Your Mother. Harris blijft in de eerste teaser nog buiten beeld, maar de acteur gaf onlangs zelf al een eerste fotootje van zichzelf ‘ in character ’ vrij. Warburton is in de teaser te zien als het gezicht achter de vertelstem van Lemony Snicket.

De serie werd geregisseerd door Barry Sonnenfeld ( The Addams Family , Men in Black ), terwijl Mark Hudis ( True Blood ) het scenario voor zijn rekening nam. Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events bestaat uit in totaal 8 afleveringen. Vanaf 13 januari zijn ze allemaal te streamen op Netflix.