Eerste teaser voor derde seizoen van The Affair • Nieuws • 13-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Showtime debuteerde een voorproefje op het derde seizoen van The Affair. Bekijk Dominic West ( The Wire ) en Ruth Wilson ( Luther ) in de teaser.

The Affair draait om de buitenechtelijke relatie tussen leraar Noah Solloway (West) en de jonge serveerster Alison Lockhart (Wilson). Noah is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is tegelijkertijd ook een schrijver die moeite heeft om zijn tweede boek op papier te zetten. Tijdens een zomervakantie ontmoet hij Alison, die in rouw is om de plotselinge dood van haar kind en haar eigen huwelijk op instorten ziet staan. Beide personages geven in de serie hun eigen – hevig gekleurde – visie op hun affaire. Het eerste seizoen van The Affair won direct de Golden Globe voor Beste Dramaserie, en ook Wilson ging in dat jaar naar huis met het beeldje voor Beste Actrice. Voor het tweede seizoen won Maura Tierney een Golden Globe voor haar rol als de vrouw van Noah.

The Affair werd bedacht door Sarah Treem en Hagai Levi, eerder samen werkzaam aan de dramaserie In Treatment. Het eerste seizoen van de serie is in Nederland momenteel te bekijken op Netflix. Lees hier onze recensie terug . Het derde seizoen van de The Affair gaat op 20 oktober van start op Showtime.